На улице Девической введут дизайн-код для магазинных вывесок

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-20T18:28:24+03:00

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Владимирская мэрия объявила очередной конкурс на проектирование исторического центра. Улицу Дворянская хотят переделать «под старину»: поставить стилизованные фонари, восстановить палисадники и ввести дизайн-код для вывесок. Вместе с тем, улицу Дворянская сузят до двух полос, а на Девической и вовсе оставят одну полосу движения.

Строго говоря, дизайн-проект улицы Девической и части улицы Дворянской уже есть. Его сделало КБ "Стрелка". И если идеей поставить уличную мебель вдоль улицы и брусчаткой владимирцев уже не удивить, то дизайн-код для рекламных аншлагов в городе вводится впервые. Такая практика распространена практически во всех старинных городах Европы. Видимо, мэрия собирается сделать из Девической классическую торговую улицу в западном понимании. С одной стороны, здесь будут современные скамеечки для отдыха и стрелочки-навигаторы, с другой - ставится задача вернуть улице изначальный вид. Фонари придется сделать по старым фотографиям. Кроме того, планируется восстановить палисадники.

Проект реконструкции улицы Большой Московской. Фото: КБ "Стрелка"

Проект затронет и часть Комсомольского сквера. Там планируется сделать вечернюю подсветку, а за кукольным театром смастерить открытую сцену. Кроме того, площадку у Золотых ворот предстоит замостить новой белой плиткой взамен брусчатке. Все это нужно согласовать с госинспекцией по охране памятников архитектуры.

План будет готов к 17 декабря и обойдется мэрии в 450 тысяч рублей. А вот когда все это будет воплощено в жизнь - неизвестно.

- Сейчас идет планирование бюджета на следующий год, он будет достаточно напряженным, - говорит официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович. - Поэтому такие проекты подразумевают федеральное финансирование. Нужно входить в федеральную программу, чем мы сейчас и занимаемся.