Четырехчасовая «Поминальная молитва» владимирского драмтеатра

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-18T18:13:38+03:00

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В постановке по знаменитой пьесе Григория Горина «Поминальная молитва» (в свою очередь написанной по рассказам Шолом-Алейхема) актеры владимирского театра драмы показали боль, драму и силу еврейского народа. В первом акте зал смеялся от того, как «бедный, но не нищий” молочник Тевье-Тевль пытаеся удачно выдать замуж трех из пяти своих дочерей. А во втором — плакал: жена молочника умерла в то время, когда их дочь рожала. Но перед этим мать усердно молилась за рождение внучки, которую и назвали в ее честь.

В роли главного героя -молочника Тевье - Андрей ЩербининФото: Валерия Рудометова

«Смех сквозь слезы»

- Этот спектакль — трагедия маленького народа, когда он в настоящих тисках, теряет своих близких, но все равно продолжает любить, ценить и жить, - говорит Валерия Емельянова, исполнительница роли старшей дочери Цейтл.

Но одновременно с этим в пьесе много юмора, который отметила Анна Лузгина, исполнительница роли средней дочери Годл:

- Когда читала произведение, я смеялась. История такая трогательная, животрепещущая, хочется плакать и смеяться, но это смех сквозь слезы.

Роль жены молочника исполнила Галина ФатхутдиноваФото: Валерия Рудометова

В таком сочетании - «смех сквозь слезы» - сама суть всей истории еврейского народа. И этим сочетанием «Поминальная молитва» держит зрителей все четыре часа. Актеры драмтеатра сначала рассмешили публику, а затем - заставили плакать и сострадать главным героям в тяжелой ситуации.

«В деревне Анатовке с давних пор жили русские, украинцы и евреи. Жили вместе, работали вместе, только умирать ходили каждый на свое кладбище»

В центре сюжета — бедный молочник Тевье, его жена Голда, три старших дочери и две — младших. Чтобы выйти из этой бедности, молочник хочет выдать троих повзрослевших дочерей замуж за богатых людей. Но девушкам вовсе они не нужны: старшая - Цейтл, отказавшись от «выгодной» партии с богатым мясником, выходит за бедного портного по имени Мотл, а какую веселую свадьбу они играют! Позже у них появляется девочка Голда; средняя дочь - Годл — выбирает киевского студента-революционера Перчика; а младшая - Хава - русского писаря Федора и принимает православную веру.

Дочери молочника. Младшая справа - Юлия Зайцева, слева - Екатерина Коленова. Старшая справа - Наталья Демидова, в середине - Анна Лузгина, слева - Валерия ЕмельяноваФото: Валерия Рудометова

Кульминацией спектакля стал царский указ, по которому все евреи должны покинуть губернию. Семья Тевье вместе с другими евреями собирают свои пожитки, чтобы начать жизнь на новом месте. И когда в конце пьесы один из персонажей спрашивает у еврейского священника - ребе — стоит ли вообще бедному человеку родиться на свет? А тот отвечает: «Нет, но не всем так везет». Григорий Горин, вложивший в уста священника эти слова, знает, каково жить простому человеку.

В заключение актерам вновь удается «нарисовать» на наших лицах улыбки, они и сами начинают смеяться. «А что нам еще остается в этой жизни?»

В роли мясника ( в черной шляпе) заслуженный артист Эстонии Владимир ЛаптевФото: Валерия Рудометова

- Мы хотели, чтобы это была человеческая история, чтобы каждый мог ассоциировать это с собой, с бедами любого народа, - сказал режиссер спектакля Петр Орлов и признался, что с нашими владимирскими актерами образовалось содружество и понимание. - Актеры слышат режиссера, работают с огромной отдачей. Это приятно. Но было не просто с точки зрения организации большого действа.

Премьера прошла с успехом: зал встал, хлопая артистам, кричал: «Браво!» и одаривал цветами. В следующий раз режиссер Петр Орлов планирует поставить во Владимире роман «Идиот» Федора Достоевского.