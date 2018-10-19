2018-10-18T18:08:08+03:00
Экономика

Во Владимирской области дешевеют овощи и дорожает мясо

Рост цен в регионе догнал общероссийский показатель
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Весь год ситуация с ценами во Владимирской области была хоть чуть-чуть, но лучше общероссийской - инфляция хоть и росла, но оставалась заметно ниже, чем в среднем по стране. И вот в сентябре произошел резкий скачок - годовая инфляция выросла сразу на полпроцента, с 2,7% в августе до 3,3% в сентябре. Это уже практически среднероссийский показатель - он составляет 3,4%.

Почему же так поперли вверх цены? Как объясняют во владимирском отделении ГУ Центробанка России, на рост инфляции повлияли три фактора: сезонное подорожание овощей и фруктов, ослабление рубля и одновременный рост цен на бензин и ГСМ. Внесла свой вклад в рост цен и африканская чума свиней - из-за нее пришлось уничтожить существенную часть поголовья, а мясо завозить из других регионов и даже из-за рубежа.

Однако не все так плохо. На некоторые продукты рост цен замедлился. Это овощи и фрукты, которые созревают осенью: яблоки, картофель, морковь, свекла. Не растет и даже падает цена на алкоголь - это связано с ростом производства отечественной продукции, которая занимает все больше места на полках супермаркетов.

Дорожают и непродовольственные товары, хотя и несущественно - рост цен за месяц 0,2%. В основном подорожали лекарства (особенно импортные), холодильники, утюги, стиральные машины, средства гигиены.

Сильнее всего подорожали услуги - годовая инфляция в сентябре составила 4,4%. Заметно растет стоимость платного высшего образования, путешествий и сотовой связи.

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