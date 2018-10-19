Легко ли построннему проникнуть во владимирскую школу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-18T18:04:19+03:00

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После ужаса, произошедшего в Керчи, родители, конечно, обеспокоятся - хорошо ли охраняют школу или колледж, где учится их ребенок. Мы решили проверить, а как работает охрана в наших учебных учреждениях. Выбрали несколько школ и колледжей и попылались проскочить незаментно и незаконно.

Надежность охраны - 50 на 50

В школу №37 попасть трудно. На входной двери установлен домофон, охранник по звонку открывает дверь ученикам. Дальше — турникет, который хоть и не трудно перелезть, но незаметно этого не сделать. В кабинке рядом сидит охранница. Оказать сопротивление злоумышленнику она вряд ли сможет, но вот поднять тревогу (тревожные кнопки есть везде) - легко. В общем, если в холл удалось прошмыгнуть за учениками, то дальше турникета никак.

В школе №39 все не так радужно. Попасть в здание ничего не стоило, даже не пришлось за кем-то пробегать или врать. Охранница, сидящая напротив входа, просто не заметила, как чужой парень вошел в школу. Немного побродив по зданию, я вернулся к выходу, чтобы запечатлеть эту картину. Только на этом моменте женщина встрепенулась и попросила меня покинуть здание.

Владимирский областной колледж культуры и искусства защищен надежно. Не в самый разгар учебного дня пускают туда только по пропускам. Рядом с турникетом сидит сотрудник службы охраны, внимательно наблюдающий за происходящим. Повсюду висят камеры и напоминания о том, что за объектом ведется внимательная охрана.

А вот в корпус авиамеханического колледжа на улице Пичугина я попал легко. В здании есть турникет, но он отключен. Вахтерша, сидящая рядом, спокойно провожает взглядом всех входящих и выходящих из колледжа. При надобности может подсказать, кто из преподавателей еще на месте и в какой его аудитории найти.

Но в целом охрана есть в каждой школе, и сейчас она, естественно, станет бдительнее.

- Все образовательные организации в полном объеме обеспечены и тревожными кнопками, и видеонаблюдением, и пожарными сигнализациями. Плюс во всех есть охрана. В этом году 22 школы установили себе турникеты, - заверил Евгений Алексеенко, заместитель начальника управления образования. - С 17 октября управление образования осуществляет проверки всех школ. Но мы считаем, что охрана учреждений у нас на высоком уровне.

«Никакая охрана от таких нападений не спасет»

Не в охране дело - уверены те, кто работает с детьми.

- У нас в школе стоят турникеты и стоят сотрудники ЧОПов, - рассказал директор школы №40 Дмитрий Кушпита. - Вооруженный преступник преодолеет эту преграду за шесть секунд. По моему мнению, безопасно во владимирских школах будет только тогда, когда Росгвардия начнет нас охранять, а не проверять. А то сейчас они только проверками нас поддерживают. Выясняют, как много учителя сделали для безопасности детей. Вот только учителя должны учить, а вот Росгвардия защищать!

При этом в самой Росгвардии, которая действительно контролирует вопросы безопасности учебных заведений, напрямую отвечать на наш вопрос отказались, сославшись на запрет со стороны московского руководства. Ответить обещали только после письменного запроса. Как только мы получим ответ, сразу же его опубликуем.

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев тоже на охрану не особо рассчитывает.

- Какую охрану не поставь, злоумышленник всегда проникнет внутрь, - сказал он. - Или вы всерьез предлагаете поставить вокруг школ колючую проволоку и людей с автоматами?! По мне, достаточно того, что есть. Видеонаблюдение есть во всех школах, а посты охраны решают ставить или нет родители. Кстати, кое-где родители и не оплачивают охрану. Дети и подростки идут на такие поступки лишь потому, что в мире взрослых много агрессии. А они ее лишь впитывают в себя. И охрана от этого спасти не может.

ОФИЦИАЛЬНО

Михаил Соловьев, заместитель директор департамента образования:

- На сегодняшний день системы контроля управления доступом установлены в 356 (36%) образовательных учреждений региона из 989. В связи с трагическим событием в Керчи усилен пропускной режим, Проведены инструктажи, в частности, обозначили необходимость регулярного обхода территории - недопустимо нахождение на территории посторонних лиц и транспортных средств. Одна из главных составляющих принятых мер по безопасности – введен строгий контроль за вносимыми в учреждения образования предметами ручной клади. Особое внимание уделяется работе с ребятами из так называемой «группы риска».

Отдельно отмечу, что пока 23, 3% образовательных учреждений региона охраняются ЧОПами. Согласно постановлению правительства, с 1 января 2019 года в образовательных учреждениях 1 и 2 категории опасности должны за безопасностью следить только частные охранные предприятия. Образовательное учреждение 1 класса – где учатся свыше 500 человек, 2 класса – от 100 до 500 человек.