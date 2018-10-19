Власти Владимира не могут купить социальное жилье для малоимущих семей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-18T17:57:17+03:00

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Вопрос в итоге вынесли даже на внеочередное заседание двух комитетов владимирского горсовета — по градостроительству и архитектуре и по бюджетной и налоговой политике.

10 квартир многодетным

18 октября депутаты вынуждены были перераспределять деньги в бюджете города, заложенные на покупку социального жилья. Дело в том, что до сих пор городским властям не удалось потратить 2,5 миллиона рублей, заложенные на покупку жилья для многодетных и малоимущих семей. А из-за этого не удается истратить и 14 миллионов рублей из областного бюджета. А конец года на носу. Не успеем потратить, в следующем году могут и не дать.

- По программе «социальное жилье» мы уже несколько лет покупаем квартиры для малоимущих семей, - сказал заместитель главы администрации города Владимира Владимир Гарев. - Цена одного квадратного метра социального жилья должна быть не выше 34 тысяч 970 рублей. Это стоимость с социальной отделкой.

По такой цене администрация дважды выходила на торги — в феврале и августе. И никто из строительных компаний не пожелал участвовать. В итоге администрация города решила пойти другим путем и приобрести квартиры в рамках долевого участия. Потому что так получается дешевле. Собственно депутатам нужно было лишь перенаправить деньги из одной статьи в другую.

Всего власти хотят успеть купить 500 квадратных метров жилья. Это где-то 10 квартир. В первую очередь, их буду давать многодетным. Ведь в очереди на социальное жилье стоит чуть более 200 семей. Так что еще 190 семьям предстоит подождать.

Оштрафовать депутатов-прогульщиков

Этот вопрос должны были сразу же принять на внеочередном заседании Горсовета. Однако тот не состоялся, так как не удалось собрать кворум. Всего на заседание приехали лишь 16 депутатов из 33! А минимум должно быть 18. Остальные не приехали. Кто-то не смог доехать из-за пробок. До остальных вовсе не дозвонились.

- Это, конечно, возмутительно, - сказала депутат Лариса Пышонина. - Возникает мысль даже создать комитет по этике. Потому что такие вещи для депутатов недопустимы. Мы все очень заняты. Однако часть депутатов приезжает, несмотря ни на что. А другая не находит возможности потратить на важный вопрос час своего времени.

А депутат Валерий Пузанов вовсе предложил переписать всех не приехавших поименно и оштрафовать. Чтобы потом не повадно было. Но тут большинство депутатов оказалось против.

В итоге, вопрос по социальному жилью решили окончательно принять 31 октября.