2018-10-17T17:29:37+03:00
Общество

Владимирцы пытались застрелить оставшуюся без хозяина собаку... за слишком дружелюбный нрав

Владимирские волонтеры ищут дом осиротевшему после смерти хозяина Тайгеру
Ирина Мальцева
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ТайгерТайгерФото: из архива героя публикации
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Пятилетний Тайгер большую часть своей жизни прожил во Владимире, в квартире с любимым хозяином. Но летом мужчина умер, и дворняжка оказалась никому не нужна. Родственники просто выставили собаку в подъезд, где пес и жил первое время. Подкармливали дружелюбного пса соседи, а он в ответ старался, как мог - преданно охранял квартиры от чужих людей. И однажды перестарался, не пустив в подъезд приехавшую по вызову «скорую помощь».

После этого собаку выгнали на улицу. Спасла Тайгера одна из соседок, которая увезла осиротевшего питомца к себе в деревню Собинского района и пристроила к одному из местных жителей, пожалевшему пса. Но оказалось, что домашнему любимцу на селе не рады.

- Тайгер не привык сидеть на цепи, он воет и лает, а это не нравилось его новым хозяевам. Собаку отпустили на самовыгул, но он топчет грядки и слишком радостно встречает гостей. Люди радости не разделяют и жалуются на него. К тому же некоторых пришедших он не принимает и в дом не пускает. Но разве это минус, если собака охраняет свою семью? – рассказала владимирка Анастасия Алешкина. – Однажды Тайгер испугал овец, и они не смогли вернуться домой, а бедную собаку чуть не закололи вилами.

Новый хозяин собирался пристрелить собаку - кому в деревне нужен сторож, норовящий облизать каждого встречного? Уже присмотрел место в лесу, но не смог загрузить его в машину.

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- Он мне объяснил: «Это не деревенский пес, он домашний. Ему нужна ласка, здесь он ее не получит. Проще пристрелить». Для деревенских жителей собака – такая же скотина, отношение к ней утилитарное. Мне разрешили поискать ему новых хозяев, обещали подождать, но жаловались постоянно – то встретит не так, то кошку испугает, то мужикам мешает… Рисковать его жизнью и винить себя в том, что ты знал и не сделал, я не смогла, забрала его, - говорит Анастасия Алешкина.

Тайгера устроили на передержку. Анастасия регулярно навещает своего любимца и пытается найти ему любящую семью, но желающих приютить ласковую дворняжку средних размеров до сих пор не нашлось. Тайгер с удовольствием исследует мир, любит вкусные косточки, умеет гулять на поводке и всегда готов защитить хозяина. Если вы готовы помочь оплатить передержку или приютить ласкового черно-белого питомца – позвоните Анастасии по телефону 8 925 075-91-90.

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