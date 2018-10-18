2018-10-17T17:29:37+03:00
Общество

Владимирские срочники лишились своего «Владимирца»

Впервые за 20 с лишним лет регион не отправит призывников в подшефные части Севастополя
Алексей СУХОВ
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..Фото: Антон ТУШИН
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1 октября стартовал осенний призыв. От Владимирской области в войска пойдут служить 1420 человек. Это на 110 призывников больше, чем весной. Молодых ребят отправят в воинские части Центрального Федерального округа, Западного военного округа, а также в Росгвардию.

В Крым набирают контрактников

- Еще часть ребят пойдет служить на восток и юг страны, - сказал военный комиссар Владимирской области Владимир Кручинин. - А вот на подшефные корабли в Севастополе мы этой осенью никого не посылаем. И это впервые за долгое время.

Конкретно, за 21 год. Шефские отношения нашего региона с кораблями соединения Черноморского флота были установлены в 1997 году. Все эти годы Владимирская область оказывала и оказывает поддержку пяти подшефным кораблям - «Владимирец», «Суздалец», «Муромец», «Ковровец», «Александровец». За 2 десятилетия на подшефных кораблях отслужили свыше двух тысяч владимирцев. И вдруг такой поворот. Что же случилось?

- Раньше корабли стояли у берега, и там могли служить и срочники, - рассказал Владимир Кручинин. - Теперь же они постоянно выполняют боевые задачи, поэтому там набирают состав из контрактников.

Вдобавок ко всему, «Владимирец» в этом году «списали на берег» и отправили на металлолом. Корабль просто израсходовал свой ресурс. Но заменить его не так просто. Дело в том, что многие другие регионы тоже желают присвоить военным кораблям имена своих населенных пунктов. И в Министерстве обороны уже очередь из желающих. Так что, скорее всего, больше владимирские ребята на «Владимирце» не будут. А вот вернуться в Севастополь может и удастся.

- В Министерстве обороны сказали нам написать запрос на возобновление отправки в подшефные части, - сказал Владимир Кручинин. - Надеюсь, что весной традиция возобновится.

Отсрочку от призыва дают каждому четвертому

Вообще, этой осенью будет несколько новшеств. Во-первых, теперь у юношей, которым исполнилось 18 лет, когда они еще учились в школе, появился шанс все равно поступить в вуз или колледж. Раньше таких ребят забирали в армию.

Во-вторых, у тех, кто получил отсрочку от армии по состоянию здоровья, теперь есть шанс пройти медкомиссию повторно через некоторое время. В военкоматах говорят, что прецеденты среди срочников уже были.

Кстати, отсрочки от призыва по состоянию здоровья дают каждому четвертому. То есть только 75 процентов призывников считаются здоровыми. Чаще всего у молодых пацанов находят болезни системы кровообращения. На втором месте среди наиболее популярных болячек идет ожирение и сахарный диабет. На третьем месте — плоскостопие и сколиоз.

Иногда болезни не выявляют. Хотя это и редкость. Весной, например, вернули из частей двоих солдат. У них нашли болезни, о которых те даже не знали.

- Это не отменяет факт, что наши медики пропустили эти болезни, - сетует военный комиссар. - Нам, конечно, не хватает узких специалистов. Как и всей Владимирской области. Но что поделать, врачи не хотят идти на зарплату в 16 тысяч рублей. А больше мы предложить не можем.

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