Во владимирских автобусах появятся терминалы для оплаты проезда

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-17T21:07:09+03:00

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Владимирская мэрия объявила конкурс на обеспечение городского транспорта валидаторами - автоматическими устройствами оплаты проезда. Переделать систему во Владимире пробуют уже в четвертый раз: были и передвижные кассы у кондукторов, и попытка закупить карточные терминалы с «датчиками объема». Ничего не прижилось.

В этот раз во Владимире тоже пошли нестандартным путем. Вместо обычных терминалов оплаты в салоне, куда вставляют или прикладывают транспортные карты, переносными валидаторами снабдят... кондукторов. То есть билетик точно так же надо будет покупать у живого человека, но заплатить за проезд можно будет не наличными, а картой - как транспортной, так и банковской. Работать аппараты будут с всеми используемыми в России платежными системами.

- Ввести автоматическую систему решено в первую очередь для прозрачности расчетов, - рассказал официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович. - Так, например, мы сможем действительно понять пассажиропоток и определить, как часто пользуются общественным транспортом льготники. Все таки, за их проезд город компенсирует часть средств.

Валидаторы во владимирских автобусах и троллейбусах поставит один из крупных российских банков. Это следует из контрактной документации. Первыми нововведения оценят пассажиры муниципального "Владимирпассажиртранса". Добро на использование валидаторов дала и теперь уже крупнейшая городская компания-перевозчик "АДМ". Кроме того, ведутся переговоры с ИП Тимофеевым, "Викторией" и фирмой "ПОАТиС".

А вот "БигАвтоТранс" использовать аппараты наотрез отказался. Впрочем, эта фирма все равно решила покинуть рынок транспортных перевозок города.

Покупка аппаратов будет не за счет бюджета. Банк-поставщик оборудования выступит как инвестор и будет брать деньги только за текущее обслуживание системы. Ну а увеличить тариф не позволит закон - предел определяет департамент цен и тарифов Владимирской области, а не мэрия города.

Будут ли валидаторы использоваться уже в этом году, пока не известно. Конкурс разыграют 15 ноября, еще 10 дней уйдет на подписание договора.

Отметим, что в впервые валидаторы (тогда в виде мини-касс) во Владимире пытались внедрить еще 2003 году. Тогда их массово закупили в троллейбусное депо. Проезд горожане оплачивали наличкой, кондуктор выбивала пассажиру чек. Просуществовала система около полугода, аппараты не пережили суровую владимирскую зиму. Во второй раз валидаторы появились уже в 2008 году, но просуществовали еще меньше. В третий раз автоматическую систему оплаты проезда решили ввести в 2012 году. Вкупе с кассовыми аппаратами предполагалось использовать систему контроля за количеством вошедших в салон человек ковровского производства. Эта идея так и осталась на бумаге.