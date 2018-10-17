2018-10-17T13:37:10+03:00
Политика

Владимир Сипягин лишил двух вице-губенаторов практически всех полномочий

Губернатор уверен, что аппарат областной администрации непомерно раздут
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Валерия Рудометова
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О намерении реформировать аппарат администрации области Владимир Сипягин заявил еще на своей первой пресс-конференции 24 сентября. Действия не заставили себя ждать. Сначала губернатор одним постановлением перевел директоров департаментов из статуса сотрудников госслужбы на срочные контракты. А теперь решил навести порядок в штатном расписании вице-губернаторов.

Вопросы к распределению полномочий вице-губернаторов возникли еще во время работы Светланы Орловой. В ведении зама по строительству неожиданно входили департаменты лесного хозяйства и развития предпринимательства, а также госинспекция по охране и использованию животного мира. Не самый очевидный выбор.

Должность вице-губернатора по строительству после ареста Дмитрия Хвостова занял Ренат Чагаев, ранее бывший директором департамента предпринимательства. Вероятно, кураторство ему досталось по старой памяти. Теперь же, согласно постановлению губернатора, заместителю по строительству отводится исключительно номинальная функция. Департамент лесного хозяйства и госинспекцию по охране животного мира логично отдали в ведение вице-губернатора по сельскому хозяйству. Департаменты развития предпринимательства и строительства, а также госинспекцию строительного надзора передали в ведение вице-губернатора по промышленной политике.

Кураторства над структурными подразделениями администрации области лишится и вице-губернатор по имущественным отношениям. Напомним, эту должность на данный момент занимает проходящая по уголовному делу о мошенничестве Елена Мазанько. Из ее ведения под начало руководителя аппарата администрации перейдут управления административными зданиями и социально-хозяйственного обеспечения. Департамент имущественных и земельных отношений, закупивший приснопамятный золотой ершик, а также финановое управление перейдут под начало вице-губернатора по бюджетной и налоговой политике.

Ликвидировать должности вице-губернаторов полностью по собственному желанию губернатор не может. Эту инициативу он должен согласовать с Законодательным Собранием области. Тем не менее, реформа аппарата администрации налицо. Одним постановлением губернатор практически лишил работы сразу двух заместителей команды Светланы Орловой.

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