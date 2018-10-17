2018-10-17T14:30:19+03:00
Звезды

Здесь читают лекции об ОБЭРИУтах и пьют теплый чай осенними вечерами

Знаменитый владимирский "Эйдос" отметил день рождения
Сергей МОРКОВКИН
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Фото: паблик магазина "Эйдос"Фото: паблик магазина "Эйдос"Фото: ВКонтакте
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Осенью 1999 года, в самый разгар экономического кризиса, в центре Владимире на улице Гагарина появилась странная вывеска: "Эйдос". Темная лестница вела на третий этаж, затем - сумрачный длинный коридор старого дореволюционного дома, и наконец сам "Эйдос" - небольшой магазинчик, доверху набитый самыми различными книгами. Чем-то похожий на библиотеку Хогвартса: оказавшись в маленьком уютном зальчике, покупатель попадал в совершенно удивительный, ни на что не похожий мир.

Во Владимире были неплохие книжные магазины и раньше. Через дорогу от "Эйдоса" была чопорная "Былина" с цветастыми буклетами и томиками поэтов серебряного века. Был магазин "Ополье" с большим краеведческим отделом и переводными учебниками. Но это все не было чем-то уникальным, таких магазинов по всей России миллионы. "Эйдос" же заменил нам и магазин академической книги (которого в городе не было), и клуб по интересам. Он появился раньше знаменитых "Циолковского" или "Фаланстера".

И до сих пор в "Эйдос" приходят не только покупать. Здесь заряжаются удивительной атмосферой. А как же иначе: с одной полки на тебя смотрит свежий том "Упанишад" от "Науки", с другой - собрание сочинений Аристотеля. Можно посидеть в теплом кресле и полистать что-то интересное. Можно поговорить с добрым продавцом обо всем на свете. Рай для библиофила.

Фото: паблик магазина "Эйдос" Фото: ВКонтакте

Фото: паблик магазина "Эйдос"Фото: ВКонтакте

Тут читают лекции об ОБЭРИУтах и собирают помощь на корм бездомным кошкам, здесь из стареньких ламповых колонок играет Tame Impala и бипоп. Как и раньше, сюда приходят 14-летние ребята и, выкатив глаза от изумления, с восторгом ходят по книжным рядам. Кто-то из них свяжет свою жизнь с литературой. Но основной контингент... а кто его знает, какой основной. И интеллигентные пенсионеры, и молодые мамы в декрете - все, кто любит книги за пределами условной «дарьи донцовой».

Потом "Эйдос" перебрался с Гагарина на Большую Московскую. Сейчас у магазина большой просторный зал, сотни посетителей, популярная страница в Вконтакте, сайд-проект "Шалопаевка". Вокруг сотни друзей со всего мира. Единственный букинистический магазин города живет своей особенной жизнью.

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