Сельская медицина во Владимирской области: от инфаркта и инсульта - анальгин и глицин

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-16T18:06:22+03:00

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Картина выявлена более чем печальная: фельдшеры оказались на месте лишь в четырех фельдшерско-акушерских пунктах, а некоторые сельские амбулатории превратились в общественный туалет. Итоги проверки обсудили на в ВлГУ на «круглом столе» ОНФ по проблемам сельской медицины.

На заседании присутствовали член Центрального штаба ОНФ и директор фонда «Здоровье» - Эдуард Гаврилов, а также Татьяна Питиримова — председатель РРК ОНФ во Владимирской области, и член регионального штаба ОНФ Анатолий Земцов, которые накануне посетили 29 сельских населенных пунктов Владимирской области.

ФАПы убогие, но медики - герои

Сказать, что они были удивлены — ничего не сказать. Чиновники не стеснялись грубых слов, описываю ситуацию с медициной. Серьезные нарушения были выявлены практически везде, а фельдшеры оказались на месте лишь в 4-х пунктах.

ФАП в селе ТарбаевоФото: ОНФ по Владимирской области

- Я отмечу. Есть убогие ФАПы, - начала Татьяна Питиримова. - Туалет на улице, вода из колодца и т.д. Есть и хорошие пункты, но там вопрос упирается в кадры. Работают в основном те, кому уже за 40, а то и 60... А никто уже не поедет, нет кадров — что делать? Кто-то из фельдшеров на велосипеде, кто-то пешком через поля до работы добирается. Отважные люди, им — поклон!

В батл вступил Эдуард Гаврилов, заявив, что перед ними стоит высокая цель, поставленная президентом — ежегодно снижать смертность по стране.

Эдуард Гаврилов побывал лишь в Суздальском районе, но увиденного ему хватило, чтобы в течении получаса ставить «двойки» местным ФАПам. По его словам, пятерка самых ужасных ФАПов Суздальского района выглядит так:

5. Сновицкий ФАП — все было на месте, небольшие проблемы с ЭКГ. Медсестра не знала, где у нее что лежит. Рукомойник в ужасном состоянии.

4. Торбеевский ФАП - числится как рабочий, на сайте больницы имеется информация о нем, но он не работает. На месте была фельдшер, которая пыталась как-то исправить положение, но чиновники даже не стали проверять помещение, там не соблюдено очень много требований.

3. Стародворская амбулатория — врач в отпуске, медсестра ничего не знает. В одной куче лежал дефибриллятор, мешок амбу, рядом гинекологическое кресло, все лежит в обычном целофане. Медсестра убеждала в том, что ЭКГ работает, но не смогла продемонстрировать это на деле. Отсутствовал набор для коникотомии (операция, которую проводят при нарушении проходимости верхних дыхательных путей).

2. Красногвардейский ФАП невозможно найти. Только местные знают, где он находится. Укладки помощи при серьезных болезнях, в считанные часы уносящих жизни людей, состоят из двух таблеток: анальгина и глицина.

1. Богословский ФАП — призрак. Числится на бумаге, есть даже табличка, но он постепенно превращается в общественную уборную. Разрисованное здание потихоньку гниет и разрушается, вокруг валяются шприцы и бутылки.

Владимирская область занимает 3-е место с конца по обеспеченности врачами и 4-е место по смертности в ЦФО.

.Фото: ОНФ по Владимирской области

Ищем «что делать», а не «кто виноват»

Выслушав Гаврилова, директор облздрава Александр Кирюхин стал сетовать на то, что смертность высокая из-за возрастного населения, а такие проблемы в селах с медициной из-за огромных проблем с кадрами, ведь зарплата в некоторых регионах страны, в том числе в соседней Москве — порой в 3 раза больше, чем во Владимире. Поэтому большинство врачей из Владимирской области работает в Московском регионе. По его словам он много раз поднимал вопрос о том, чтобы было принято государственное распределение, но его никто не услышал.

Чиновники обсудили много идей, как можно исправить ситуацию, но заниматься этим будет уже преемник Александра Кирюхина — Юлия Арсенина, для которой будет составлен план по улучшению ситуации с сельской медициной во Владимирской области.