С жителей Владимирской области взыскали больше полумиллиарда рублей долгов за коммуналку

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-16T18:04:14+03:00

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Коммунальные службы Владимира приступили к массовому взысканию долгов. Суммы, которые владимирцы задолжали за услуги ЖКХ и оплату квартиры, фантастические. По данным судебных приставов, во Владимире в этом году они взыскали с должников 56 миллионов рублей, а всего с жителей Владимирской области - 668 миллионов.

А ведь до судебных приставов доходят дела только самых злостных неплательщиков. Сначала компании ЖКХ присылают требования о погашении долга, потом идут в суд - там тоже дают возможность погасить долг добровольно, и только в последнюю очередь дело доходит до судебных приставов и принудительного взыскания.

«Все, что нажито непосильным трудом…»

Санкции грозят всем, кто не платит за квартиру и услуги ЖКХ более 6 месяцев. Два раза в неделю судебные приставы региона проводят рейды по квартирам должников.

- Судебные приставы описывают и арестовывают имущество, принадлежащее должникам. Арестовывают все, что можно продать: холодильники, компьютеры, телефоны, стиральные машины и телевизоры. Уточню, если у должника в квартире всего один холодильник, его не заберут, не имеют права. Сразу все арестованные вещи не выносят, они передаются хозяину на ответственное хранение. В случае непогашения долга в течение десяти дней все нажитое передается на оценку и продается, как говорится, с молотка, - пояснил Сергей Грищенко, руководитель пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.

Все вырученные от продажи деньги идут в счет погашения долга.

Взыскание задолженности по коммунальным платежам - один из основных аспектов в работе судебных приставов.

- Люди пользуются постоянно светом, газом, горячей и холодной водой. Сложно представить себе жизнь без этого набора. Но за все нужно платить, - прокомментировал Сергей Грищенко.

Накопил долги - не поехал в отпуск

Кроме ареста имущества, к должникам могут применить и другие меры. Например, арест счетов и ограничение в праве выезда за пределы России, если долги более 30 000 рублей. Также могут лишить водительских прав.

Чтобы узнать, есть ли судебные постановления о ваших долгах, нужно зайти на официальный сайт Управления ФССП России по Владимирской области по адресу r33.fssprus.ru и в разделе «Сервисы» выбрать «Банк данных исполнительных производств». Там можно получить информацию о сумме задолженности и способе оплаты.

Но лучше до суда не доводить, все данные о предыдущих долгах содержатся в коммунальных квитанциях.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Долги выбивают посредники

Новое веяние в деле взыскания долгов – привлекать коллекторов. В октябре одна из ресурсоснабжающих организаций региона направила в агентство по возврату просроченной задолженности информацию о 2 300 гражданах, у которых сумма неплатежей превышает 65 миллионов рублей. Компания еще в марте заключила договор со специальной организацией по сбору долгов. За полгода агентство поработало с должниками и собрало с них 40,7 миллиона рублей. Стоит отметить, что основная работа еще впереди. Общий долг потребителей составляет 737 млн рублей.