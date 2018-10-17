Транспортный бунт: Первая реакция владимирцев на измененные маршруты автобусов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-16T18:01:37+03:00

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«Общественный транспорт во Владимире: что дальше?» - на этот вопрос пытались найти ответ в рамках «круглого стола» сотрудники администрации города Владимира и жители, которым теперь из двух микрорайонов придется ездить с пересадками. 21-й маршрут из Энергетика теперь не идет по ул. Горького и Мира, а 18С из Лесного вообще сократили — автобус вместо Юго-Западного района едет на Балакирева.

Зато сокращенный маршрут теперь меньше будет попадать в пробки — объяснили представители администрации города Владимира.

«Полный... коллапс!»

Больше всего возмущались жители микрорайона Лесной. Маршрут 18С, который раньше всех устраивал, теперь не только не заезжает в Юго-Западный район, но и отрезан от улицы Горького.

- Нам было очень удобно, что раньше маршрут охватывал почти весь Владимир. И необходимости изменять его не было. Почему на наших маршрутах начинаются эксперименты? В самом Владимире можно пропустить один автобус, другой и все равно уехать, а в микрорайоне Лесной маршрут только один, и к нему все приспособились. Также его отрезали от улицы Горького, где находится главный корпус ВлГУ, в котором учатся наши студенты. Чтобы теперь до него доехать, надо делать пересадку, а идти пешком далеко, - сетовали жители Лесного.

Жители микрорайона ЛеснойФото: Валерия Рудометова

Народ из Юрьевца и Энергетика, соответственно, недоволен маршрутом 21С, который теперь идет через «Мегаторг» и Рокадную дорогу, опять же, обходя ВлГУ. Жители этих микрорайонов собрали подписи и планируют направить их сити-менеджеру Андрею Шохину и депутату ЗС Сергею Казакову.

- Школьники и студенты платят теперь за проезд в два раза дороже. Этот удар по нашему кошельку. А в «час-пик» вы даже не представляете, что творится в Энергетике, я даже сняла видео. С семи утра и до десяти зайти невозможно! Полный коллапс! Хотелось бы, чтобы интервал движения с утра и вечером был чаще. Также настаиваем — оставьте маршрут, каким он был раньше. В чем мы виноваты, что наш, 21 маршрут, пустили через «Мегаторг»? - обратилась к собранию жительница Энергетика Любовь.

Выхлопные газы и потеря пассажиров

Про 21 маршрут рассказала и Нина Игнатьева, которую депутат Совета народных депутатов Людмила Бундина назначила своей помощницей про проверке автобусов. Кстати, сама Бундина присутствовала тоже и пожаловалась на выхлопные газы из газомоторных «Волгабасов», ступеньки, по которым сложно подниматься бабушкам, и невежливость кондукторов.

- Я прокатилась на измененном 21 маршруте по этой Рокадке. Там всего три остановки: «Почаевская», «Поком» и «Мегаторг». И дальше мы едем без остановок до «Новинки». При этом, сегодня мы очень долго стояли на перекрестке проспекта Строителей и ул. Горького. Теряется много времени и пассажиропоток, у «Мегаторга», например, вышли трое-пятеро человек, - рассказывала Нина Игнатьева. - А раньше на 21-ом ехало много студентов.

Начальник отдела транспорта и связи Олег Орехов, выслушав замечания жителей, стал «раскладывать все по полочкам».

- На участке ул. Тракторной и Рокадной находятся производственные предприятия, на которых работает большое количество жителей города. Им также нужно добираться от места жительства до места работы. Их вопрос должна решать администрация. А размножать количество маршрутов из-за трех остановок, ведь 21 в остальном идет также, как и раньше, создаст еще большую проблему и так в перегруженном городе, - говорил Олег Орехов. - Что касается 18 маршрута, то он был сокращен до ул. Балакирева и пущен по ул. Мира из-за работ на трассе М-7. Большинство транспортного трафика из-за ремонта М-7 перемещается через город, что ведет к заторам. Этот маршрут был самым длинным - 30 с лишним км — да еще ехал за пределы города. На линию выходило шесть автобусов с интервалом движения 20-25 минут. Попади один автобус в любую пробку, и интервал удлинялся намного. Сократив 18 маршрут, мы исключили его возможность попадать в заторовые ситуации.

Олег Орехов справаФото: Валерия Рудометова

По словам Олега Орехова, время отправления автобусов в Лесном не изменилось, решается вопрос об увеличении рейсов. Сократилось только расстояние движения по городу.

Зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сказал, если жители хотят решить проблему с пересадками, то нужен единый проездной билет на все маршруты, вне зависимости от перевозчика.

По итогам заседания была составлена резолюция, также общественники обратятся с жалобами в прокуратуру.

КОНКРЕТНО

Если вы столкнулись с «транспортными проблемами» будь это опоздание автобуса или грубость кондуктора, нужно позвонить в отдел транспорта и связи по номеру 53-31-35. Обязательно укажите время, маршрут следования и суть проблемы.