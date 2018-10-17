«Зима близко»: Переживет ли владимирский фонтан на Театральной площади холода

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-16T17:55:51+03:00

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Золотая осень во Владимире закончится к выходным, пора готовиться к заморозкам. В том числе «законсервировать» городские фонтаны - иначе от морозов в них застынет вода и разорвет трубы, потом не восстановишь.

- Все двенадцать фонтанов, которые находятся на балансе муниципального предприятия «Владимирводоканал», уже подготовлены к зиме, ведь ночью уже были минусовые температуры, - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Главной проблемой и болью для нас является фонтан на Театральной площади. Он до сих пор не передан на баланс муниципального предприятия. И каким образом его будут поддерживать в рабочем состоянии, нам не понятно.

Сейчас за фонтан отвечает тот, кто его строил - «Облстройзаказчик». По его заявке «Владимирводоканал» слил из светомузыкального фонтана воду, но сама сетка на чаше и механизмы, из которых бьют струи, до сих пор не закрыты. На них могут налипать листья, мусор, падать снег, все это забьет тонкие механизмы форсунок и испортит сложную инженерную систему. Будет очень обидно, что фонтан всего месяц радовал владимирцев и гостей города. Кто будет закрывать фонтан к зиме — непонятно. Тем более, что фонтан нуждается еще и в переделках - он заливает водой всю округу.

Мы три недели пытались дозвониться до руководства «Облстройзаказчика», чтобы выяснить, когда же недоделки фонтана устранят, а его передадут на баланс «Владимирводоканала». Но ни руководитель, ни его заместители с нами разговаривать не захотели. Впрочем, общаться по поводу фонтана не хотят не только с нами - примерно в той же ситуации городская администрация. Они тоже до сих пор не получили внятного ответа.

- Совсем не выходить на связь с нами предприятие не может, - уточнил официальный представитель мэрии Александр Карпилович. – Они не могут быть свободными от контроля администрации города Владимира. Тем более, что фонтан стал уже хрестоматийным и, можно сказать, притчей во языцех. Для нас в какой-то степени это тоже загадка, почему его до сих пор не передан на баланс муниципального предприятия. По словам руководства «Облстройзаказчика», они к началу октября хотели устранить дефект конструкции, а именно, сделать так, чтобы струи фонтана не заливали Театральную площадь и остановку общественного транспорта - построить бортик, который будет препятствовать этому. Конечно, могут случиться свои трудности и нюансы, из-за которых сроки могли сдвинуть. Если бы фонтан был на нашем балансе я бы мог дать четкий комментарий по проводимым работам.

При этом в мэрии подчеркивают, что предприятию, помимо устранения дефектов предстоит подготовить полный пакет документации на фонтан на Театральной площади, ведь конструкция дорогостоящая и сложная в обслуживании. И пока это не будет сделано и конструкция не перейдет на баланс «Владимирводоканала» даже банально накрыть цветную сетку брезентом сотрудники муниципального предприятия не вправе.