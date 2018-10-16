Директор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин - о своей отставке и новой работе

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-16T14:35:38+03:00

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О том, что Александр Кирюхин покидает пост директора департамента здравоохранения, стало известно 16 октября на «круглом столе» ОНФ по проблемам сельской медицины. Тут же было названо и имя его преемника: это Юлия Арсенина, которая ранее была заместителем директора департамента.

Александр Кирюхин, который выступал на «круглом столе», рассказал, что подписал заявление по собственному желанию еще в конце прошлой недели:

Губернатор его удовлетворил. Я не все решил, конечно, за 5 лет своей работы. Есть вещи, которые успешно сделаны, есть те, на которые, как бы мы ни старались — от федерации поддержку не получили. Я старался честно работать, говорил, как все есть, ничего не скрывая. В любом будет новая команда, есть кадровые вопросы, которые должен решать сам губернатор.

Своей коллеге Юлии Арсениной Александр Кирюхин пожелал удачи:

Что такое департамент здравоохранения? Это работа 24 часа, ответственность перед губернатором, перед президентом, ответственность перед пациентами, перед своими сотрудниками.

Последним рабочим днем Кирюхина станет четверг 18 октября, но долго отдыхать он не собирается. Уже на следующий же день врач планирует с головой окунуться в новую работу. Помимо должности советника губернатора по здравоохранению Александр Кирюхин планирует работу в одном из государственных лечебных учреждений Владимира:

Я врачом пришел в эту жизнь, я врачом из нее и уйду. У меня есть большой, хороший проект, связанный с федеральными клиниками. Я думаю, что я себе предложение найду, ну и окажу какую-то помощь городу. Мне уже не 40 лет, но пока маразм не наблюдаю. Конечно продолжу работу в государственной системе здравоохранения, которой я верно служил и работал. Придется съездить на курсы по повышению квалификации, чтобы догонять новых коллег.

Александр КирюхинФото: Алексей СУХОВ

И в заключение директор облздрава сказал, что не смотря на то, что про него многое говорили и писали — он работал честно: «Наверное, что-то я не сделал, но все, что сделал — видно».