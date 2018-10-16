2018-10-16T13:03:52+03:00
Общество

Губернатор Владимирской области отказался от услуг охранников

Владимир Сипягин поехал в Москву на поезде «Стриж» в вагоне второго класса
Сергей МОРКОВКИН
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Владимир Сипягин едет в МосквуВладимир Сипягин едет в МосквуФото: Администрация Владимирской области
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принципиально отказался от услуг охранников. Предыдущий губернатор области Светлана Орлова пользовалась услугами крепких ребят с штатском на протяжении всего пятилетнего срока своего губернаторства. За безопасностью предыдущего губернатора Николая Виноградова неустанно следили два человека.

Охранники губернатора числились сотрудниками управления административными зданиями администрации Владимирской области. То есть, по сути были госслужащими и получали зарплату из бюджета Владимирской области.

- Владимир Сипягин считает, что ему, как народному губернатору, охранники от народа не нужны, - пояснила решение губернатора глава пресс-секретарь его пресс-секретарь Ольга Петров. - Тем более они не нужны ему за народный счет.

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

Видимо, гораздо меньше новый губернатор будет пользоваться и служебным транспортом. 16 октября Владимир Сипягин отправился в Москву в деловую поездку на поезде "Стриж". Пресс-секретарь губернатора сообщила, что в столицу он поехал эконом-классом. Преимущества поезда очевидны: в пути «Стриж» находится 1 час 40 минут, за такое время до центра Москвы не доедешь ни с какими мигалками.

В поездке главу области никто не сопровождает. По Москве Владимир Сипягин будет передвигаться в одиночку на метро.

Напомним, Владимир Сипягин вступил в должность губернатора Владимирской области 8 октября.

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