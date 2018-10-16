«Территория детства с «Т Плюс» в Юрьевце

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-16T13:43:16+03:00

Владимирский филиал компании «Т Плюс» смонтировал еще одну детскую игровую площадку, на этот раз в микрорайоне Владимира

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Владимирский филиал компании «Т Плюс» смонтировал еще одну детскую игровую площадку, на этот раз в микрорайоне Владимира

Новая детская площадка, появившаяся на улице Институтский городок, стала уже третьей в этом году. Даря радость детям, компания реализует свой социально ориентированный проект «Территория детства с «Т Плюс».

Целый спортивный городок

До этого детские площадки появились на улице Лакина во Владимире и в городе Юрьев-Польский. В Юрьевце же представители «Т Плюс» выбрали двор дома №19 по улице Институтский городок.

- Наша компания не только обеспечивает качественное теплоснабжение города, не только заботится о жителях с точки зрения комфорта внутри домов и квартир, но также заботится о безопасности людей, вопросах благоустройства. Особенно, если это касается детей. Отсюда и возник проект «Территория детства с «Т Плюс», - рассказал Дмитрий Наумов, заместитель главного инженера владимирского филиала «Т Плюс». - Мы очень надеемся, что наш подарок жителям этого двора будет востребован.

В Юрьевце представители владимирского филиала «Т Плюс» смонтировали даже не детскую площадку, а целый спорткомплекс. Для малышей и подростков есть гимнастические лестницы, горки, качели, песочницы, турникеты и так далее. Ребятня и взрослые сразу же облюбовали новую площадку. И во двор дома №19 стали приходить даже из других дворов. Конечно, ведь не везде так же круто!

Теперь площадка будет передана на баланс управляющей компании МПК города Владимира «ЖКХ».

- Мы очень благодарны владимирскому филиалу «Т Плюс» за эту площадку, - рассказала директор Марина Лужнова. - Хочется отметить, что в своей работе нам часто приходится взаимодействовать с представителями «Т Плюс», и всегда специалисты филиала внимательно относятся к нашим просьбам и просьбам наших жителей. Сегодня хотим выразить благодарность за такой хороший подарок. Приятно работать с крупной социально ответственной компанией. В свою очередь, мы обещаем следить за площадкой и своевременно ее ремонтировать и приводить в порядок.

Главное, чтобы дети улыбались

Праздничное открытие площадки состоялось 11 октября. Детей развлекали аниматоры. Клоун постоянно устраивал конкурсы и забавы. Периодически с детьми играли герои детских мультсериалов. И все это происходило под зажигательную музыку, с использованием мыльных пузырей и воздушных шариков.

Кстати, площадку оценили не только дети, но и взрослые.

- В нашем дворе стоят лишь старые качели, а здесь для моего Максима есть все, - рассказала Ангелина, мама трехлетнего мальчишки. - Мы пришли в итоге сюда гулять, потому что возле своего дома нам скучно. А здесь всегда есть компания. И всегда весело.

- До этого в нашем дворе стояли старые качели, да несколько покосившихся лесенок, а теперь такая красота! - восхищается бабушка Галина Петровна, у которой на площадке гуляли аж три внука.

Оценили новую площадку и представители администрации Ленинского района, которые приехали на открытие новой детской площадки, чтобы лично поблагодарить представителей «Т Плюс» за щедрый подарок.

Юрьевец сейчас динамично развивается, появляется много новых домов, - рассказала Анна Нефедова, заместитель главы администрации Ленинского района. - Естественно, в микрорайоне много детей. И появление таких площадок это просто великолепно. Ведь, главное, чтобы дети улыбались, были счастливы. И при этом были в безопасности.