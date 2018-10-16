Под Владимиром в аварию попали четыре машины

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-16T10:42:11+03:00

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16 октября около часа ночи в Ковровском районе Владимирской области на 248 километре федеральной трассы М-7 "Волга" (Москва - УФА) случилась авария с участием четырех машин. Одна машина спровоцировала аварию, другие врезались в друг друга по эффекту домино. Несмотря на жуткую аварию, ее участники чудом остались живы.

Фото с места событий.Фото: материалы пресс-служб

По данным УМВД по Владимирской области, 23-летний водитель легковушки ВАЗ "21101", ехавший из Нижнего Новгорода в Москву, врезался в стоявшую на светофоре "Газель". Та от удара врезалась в легковушку ВАЗ "21103", которая, в свою очередь от удара влетела в "Ниссан Кашкай".

В аварии пострадали четыре человека - водитель и трое пассажиров машины, устроившей аварию. Все они с травмами различной степени тяжести оказались в местной районной больнице. В пресс-службе УМВД по Владимирской области уточняют, что все они жители Республики Чувашии. Водители и пассажиры других машин не пострадали.

Полиция устанавливает причину аварии.