Ледовый комплекс «Владимир» начинает работу по «полной программе»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-16T13:43:16+03:00

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Со дня открытия муниципального ледового комплекса «Владимир» на проспекте Ленина, 79 прошло чуть больше месяца. В первую неделю учебного года комплекс принял воспитанников спортивных школ города, а теперь ледовая арена, тренажерный и хореографический залы открываются для всех владимирцев.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин лично курировал строительство масштабного спортивного объекта, а теперь доверил руководство комплексом молодым управленцам. Управленцы стараются.

Директор комплекса Алексей Метелкин рассказывает, что расписание уже составлено и для юных спортсменов, и для профессионалов, и для любителей. Занятия не пересекаются, никто друг другу не мешает.

Алексей Метелкин рассказывает, что расписание уже составлено

«Конек катит как по маслу»

- Наши двери открыты для всех желающих. В выходные, например, горожане могут покататься на коньках с 14.00 до 20.00. Конечно, основную часть времени мы отдали детско-юношеской спортивной школе по фигурному катанию и хоккею с шайбой №8. Потребность в занятиях удовлетворена, школе предоставлено 45 часов в неделю, - разъясняет Алексей Метелкин.

Сегодня на новый муниципальный лед выходят почти 400 юных фигуристов и хоккеистов, члены федерации хоккея и фигурного катания Владимирской области, любительские команды.

- Теплый каток, хорошее качество льда, постоянно производится заливка. Конек катит как по маслу, лед мягче, чем в частном дворце, где мы занимались раньше, - говорит Татьяна Фейгина, тренер-преподаватель ДЮСШ № 8. - Замечательно, что есть душевые, также отмечу вежливый персонал. У нас сейчас старшая группа катается по четыре часа в неделю, а чемпионам нужно кататься каждый день не менее трех часов, конечно, хотелось бы еще больше времени. Считаю, что новый дворец достоин проведения Всероссийских соревнований!

Ее ученица, кандидат в мастера спорта Евгения Яналина тоже довольна:

- Я занимаюсь фигурным катанием 12 лет. Когда я еще ходила в детский сад, мама отвозила меня на открытый лед в районе шести утра. Тренировались даже в холод. Сейчас же, в ледовом комплексе, большая арена, приятно заниматься! - говорила фигуристка.

В комплексе большая арена и хорошее качества льдаФото: Валерия Рудометова

Новый кластер для зимних видов спорта

Сейчас руководство ледового комплекса составляет совместный план с федерацией хоккея и фигурного катания о проведении спортивных мероприятий 2019 года. А уже через две недели, в конце октября, состоятся первые соревнования в рамках Ночной хоккейной лиги.

- Содержание и обслуживание ледового комплекса обойдется городскому бюджету в 35 млн рублей в год. Недешево, но эти деньги направлены на очень хорошее дело. У города появились современная спортивная арена, свой лед для детских спортивных школ и возможность проводить мероприятия регионального и общероссийского уровня, - подчеркнул директор.

Еще одно приобретение получит соседняя ДЮСШОР №3 по лыжным гонкам и биатлону имени Алексея Прокуророва. При въезде на территорию ледового комплекса находится двухэтажное здание, которое в ближайшее время оборудуют раздевалками, душевыми и тренерскими, включая лыжную базу. Вместе с ледовым дворцом будет создан настоящий спортивный кластер для занятий зимними видами спорта.

А на будущий год глава администрации Андрей Шохин запланировал благоустройство оврага между ледовым комплексом и школой №32, с установкой уличных спортивных сооружений.

КОНКРЕТНО

Стоимость одного сеанса катания для взрослых 100 рублей, с прокатом коньков 150.

Дети до 7 лет в сопровождении взрослых и со своими коньками могут кататься бесплатно. Прокат коньков любого размера обойдется в 50 рублей.

Для удобств посетителей будут работать камеры хранения.

Абонемент в тренажерный зал стоит 1000 рублей в месяц без ограничений по времени и количеству, единичный поход в зал - 100 рублей.