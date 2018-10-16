Центр Владимира остался без лип

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-15T18:04:19+03:00

Из 25 деревьев, которые с помпой сажали в 2015 году, на участке от Золотых ворот до улицы Гагарина не прижилось ни одно

Изменить размер текста: A A

Помпезность мероприятия понять можно. В октябре 2015 года впервые Владимир озеленяли сразу взрослыми деревьями. Пятиметровые мелколистные липы закупали в известном питомнике, чтобы заменить постаревшие и погибавшие деревья в историческом центре. Сажали их по специальной методике, укутав корни в особый мешок, чтобы не повредить. Взрослые саженцы лип помогала высаживать лично глава города Ольга Деева.

Кто виноват? Кто липы не поливал

Однако это не помогло. 10 из 25 деревьев, посаженных вдоль Большой Московской, в итоге не прижились и погибли. И это при том, что деревьям было по 11-12 лет! Все погибшие липы располагались на самом заметном участке - от Золотых ворот до пересечения с улицей Гагарина. О липах трехлетней давности сейчас напоминает лишь «скелет» одного мертвого дерева (напротив кинотеатра «Художественный») и заложенные тротуарной плиткой колодцы.

- При этом остальные 15 лип, которые были посажены уже после здания областной полиции и растут вплоть до площади Фрунзе, прижились. И сейчас спокойно растут на радость всем, - сказал главный эколог города Владимира Сергей Сухопаров. - Просто непосредственно в центре крайне агрессивная среда. Да и для лип колодцы были слишком маленькие. Корням не хватало места. Деревья задыхались. Наконец, все это наложилось на малое количество поливок. А лето в 2016 году было жаркое.

Деревья после посадки передали на баланс МКУ «Благоустройство». Эта муниципальная организация отвечает во Владимире за озеленение. И если цветы в городе поливают очень активно, то вот деревья, по сути, были предоставлены самим себе.

- Даже я редко вижу, чтобы деревья в городе кто-то поливал. Разве по моему личному распоряжению выезжает поливочный автомобиль, - говорит Сергей Сухопаров.

Вот липы и не выдержали - высыхали понемногу. В конце осталась только одна, и та мертвая.

Что делать? Сажать новые

При этом, несмотря на гарантию, заменять липы никого не заставят. Хотя потрачено на их закупку было 350 тысяч рублей из бюджета. После совместного с сотрудниками питомника анализа стало ясно, что вины тех, кто вырастил саженцы, нет. Просто так уж им плохо у нас в городе.

В итоге, деревья выкорчевали, а колодцы, в которые они были посажены, просто заложили плиткой. Минувшим летом отсутствие деревьев очень чувствовалось. Особенно в жаркие дни, когда спрятаться от палящего солнца было негде.

Неужели никаких перспектив на новые деревья в самой центральной части Владимира нет?

- Мы будем озеленять центр, в том числе и там, где росли липы, - сказал Сергей Сухопаров. - В ближайшие 2-4 года планируется высадка нескольких сотен деревьев. Непосредственно в центре деревья, может быть, будем сажать уже в следующем году. Все упирается в финансирование. В бюджете на 2019 год на деревья заложено всего 150 тысяч рублей. Правда, у нас есть еще спонсоры, которые согласны помочь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За последние три года во Владимире было посажено около 800 саженцев. Из них прижились чуть более 600 деревьев. Это 80 процентов, что считается для городских территорий не самым плохим показателем. В той же Москве из-за экологической обстановки считается нормальным, если 30 процентов саженцев погибает.