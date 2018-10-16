Автобусы №11 и 25 сменили хозяина

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-15T17:58:38+03:00

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Городские автобусные маршруты №11С, 25, 26 и 28, от обслуживания которых отказалась старейшая транспортная компания Владимира «БигАвтоТранс», выставлены на торги. Они должны состояться 22 октября. Но пока, с 15 октября, маршрут №11С принадлежит «Владимирпассажиртрансу», а №25 — компании «АДМ».

Интервалы движения сохранились примерно прежними - 10-15 минут. Автобусов, видимо, хватает. «Владимирпассажиртранс» для маршрута №11С изыскал «внутренние резервы», а в «АДМ» закупают новый транспорт, в основном, газомоторные «Волгабасы». Кстати, 25-й маршрут как раз ездит на газу. Горожане, в первый же день увидев его на улице города, предположили, что он теперь электрический. Но замначальчика отдела транспорта и связи администрации города Андрей Мольков сказал, что жители ошиблись, это вовсе не электробус, хотя форма очень похожа.

Еще два маршрута, №26 и 28, будут ездить с надписью «БигАвтоТранс» до 1 ноября.

- Если мы не успеем подвести итоги конкурса, то, очевидно, заключим еще временные договоры на обслуживание этих двух маршрутов, - подчеркнул Андрей Мольков.

Кстати, заявки на обслуживание бывших автобусов Биганова принимались до 15 октября. Помимо перечисленных выше автобусов, также разыграют маршруты 14 и 18С. Если углубиться в документацию, то у победителя конкурса должна быть не только низкая цена контракта, но и газомоторные автобусы. Да чтобы у них еще были специальные вспомогательные средства для маломобильных категорий граждан, чтобы в салонах находилось электронное табло, кондиционеры и места для размещения инвалидного кресла.

Напомним, что компания «БигАвтоТранс» разрывала контракт с администрацией города в конце июля и в августе.