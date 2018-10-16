Во владимирских школах ликвидируют вторую смену

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-15T17:52:05+03:00

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На прошлой неделе во владимирской соцсети родители активно возмущались тем, что в школе №40 во вторую смену «перемен нет, и учитель не отпускает после звонка, разве что пообедать один раз в столовой». Плюс дети поздно заканчивают учебу - в 17.00-18.00 вечера вместо положенных 16.00.

Подтянулись другие «пострадавшие» - претензий к школам насчет второй смены оказалось на удивление много. Что и понятно - почти треть владимирских школ вынуждена учить часть классов (как правило, среднее звено) во вторую смену.

Вторая смена сама по себе штука неудобная. Но чтобы детей держать в классах и не отпускать на перемены? Что происходит в школе №40, нам объяснил ее директор Дмитрий Кушпита. Выяснилось, что вся проблема - в карантине, который был введен в школе.

- В нашей школе был карантин до 1 октября. Ученик заболел внебольничной пневмонией. И по предписанию Роспотребнадзора около двух недель все классы не контактировали друг с другом. Мы старались делать так, чтобы ученики на перемене выходили из класса только по надобности. На время карантина нам пришлось уйти от кабинетной системы — дети не ходили по разным классам, учителя к ним приходили сами. Мы выполнили предписание Роспотребнадзора. И пусть родители успокоятся, ведь мы не собираемся сдерживать детей и их активность на перемене. Школа удачно прошла карантин, заболеваний больше не было. Сейчас обучающиеся вновь могут свободно выходить из кабинетов. А занятия учеников средних и старших классов, которые приходят во вторую смену, начинаются в 13.30. В основном, у них по пять уроков, - рассказал Дмитрий Кушпита.

Есть и вторая новость, радостная - уже от управления образования администрации Владимира. Обучение во вторую смену в скором времени должно закончиться!

- Сейчас во вторую смену учится 4 341 человек в 16 школах города. И это из 36 тысяч обучающихся в городе Владимире. Расписание индивидуально, и во вторую смену нельзя выводить переводные классы. Не переводными считаются 2-е, 3-и, 6-е,7-е и 8-е классы. Начальная школа начинает занятия во вторую смену в 11.20-11.40. Можно сказать, что это не вторая смена, а полуторная. А средние и старшие классы начинают занятия где-то в 13.30 и до 19 часов, примерно, - объяснил заместитель начальника управления по развитию системы образования Евгений Алексеенко. - Мы хотим уйти от второй смены. В следующем году у нас будет запуск строительства новой школы в Загородном. В результате переполненная 46 школа будет учиться в одну смену. Если говорить о всех четырех тысячах детей, то необходимо построить минимум четыре школы, чтобы искоренить вторую смену.

Как сказал Евгений Алексеенко, управление образования старается ликвидировать уже сейчас вторые смены за счет строительства и новых школ, и пристроек к старым, вступать в федеральные программы, чтобы получить необходимые для строительства средства.

КОНКРЕТНО

13% школьников в городе Владимире учатся во вторую смену. Это школы №7, 8, 9, 13, 15, 16, 21, 25, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 46.