Суздальский сыровар победил в шоу «Замуж за Бузову» и сделал Ольге предложение

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-15T11:26:40+03:00

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Шоу «Замуж за Бузову» на канале «ТНТ», в котором звезда хотела найти себе мужа, подошло к концу. На протяжении нескольких месяцев 15 красавцев с разных концов России боролись за сердце Ольги, но в финал вышел лишь один человек — Денис Лебедев.

Денис родился в Суздале, ему 33 года, и за это время он успел закончить три университета: «Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ», «Владимирский юридический Институт МЮРФ» и «МГИУ». На жизнь зарабатывает сыром, а точнее — он основатель завода по его производству «Лебедия», который находится в деревне Бабаево Владимирской области. Холост, но есть сын от прошлого брака. Денис занимается боевыми искусствами, а во время отдыха катается на мотоцикле или ездит на рыбалку.

В предпоследней серии проекта Ольга Бузова попрощалась с двумя его конкурентами. Александра Гринева она обвинила во лжи, а Сергею Зеленскому пожелала найти ту, с кем он будет по-настоящему счастлив. Несмотря на то, что остался лишь наш земляк, зрителей ожидала еще одна серия, в которой главная героиня хотела устроить Денису проверку на прочность и убедиться, что с избранником ее связывают настоящие чувства, а не «игра на камеру».

Финальный выпуск, который на канале ТНТ показали 14 октября в 20.00 завершился тем, что суздальский сыровар сделал предложение Ольге Бузовой. Она ответила «да» и он надел ей кольцо на безымянный палец. Назвать это официальной помолвкой нельзя, скорее это лишь доказательство того, что именно Денис Лебедев стал победителем проекта, но о том, что было дальше - остается лишь гадать.

lebedevdenis.ru Когда я был маленьким, лет около 5-6) Я загадал себе девушку! Нежную, красивую, добрую, честную и мою! Жил, набирался опыта....: был счастлив, делал счастливыми людьми вокруг себя! Становился лучшим во многом и ждал. Ждал, искал Её! И... Вот-Бусинка- она мне помогла найти ее Теперь, зная, что она-Та самая- моя половинка.... Трепетно каждое движение ее, каждый вздох ловлю... Люди! Благодарю Вас за сочувствие любви! Значит Вы живы))) to be continue... #моябусинка#L22#веритьзначитбытьподключеннымккосмосу#оля

По условиям контракта «молодоженам» запрещено разглашать условия их личной жизни вне проекта. Однако уже после завершения съемок проекта некоторые СМИ писали о том, что Бузова была замечена в ресторане со своим избранником, а его инстаграм в свою очередь так и пестрит постами с Ольгой и неоднозначными подписями.