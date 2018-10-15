Субсидии на оплату жилья во Владимире могут получить не только малоимущие

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-14T20:03:30+03:00

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Начало отопительного сезона всегда больно бьет по карману, если за тепло платишь только когда батареи становятся горячими. Между тем, есть законный способ снизить нагрузку на семейный бюджет – стать получателем субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Тем более, что с 1 октября произошли изменения, которые повлияют на количество получателей такой субсидии.

- С 1 октября 2018 года увеличился региональный стандарт стоимости ЖКУ на одного члена семьи. Для разных категорий населения расчеты будут сильно отличаться, поэтому назвать одну цифру, на сколько он увеличился, невозможно. Единственное, могу отметить, что количество получателей субсидии благодаря этому увеличится. Также хотелось бы успокоить граждан, которые уже получают субсидии: им не надо переоформлять документы, для них специалисты обновят данные автоматически. Приходить и подавать заново пакет документов им не надо, - пояснила Виктория Федотова, врио начальника отдела по предоставлению гражданам жилищных субсидий ГКУ УСЗН по г. Владимиру.

В сентябре 2018 года субсидии во Владимире получили 4 081 семей. Большую часть из них составляют пенсионеры (65%), примерно половина приходится на семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Эксперты говорят, что с наступлением отопительного сезона количество получателей увеличится не менее, чем на четверть.

Кому положена субсидия?

На субсидию можно рассчитывать, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров региональных стандартов площади жилого помещения и стоимости ЖКУ, превышают 22% от дохода, а для одиноко проживающих неработающих пенсионеров - 18 %. Получить субсидию могут и собственники, и наниматели жилья. Все получатели субсидии не должны иметь долгов по оплате коммунальных услуг.

Важна также сумма доходов. Опять же, расчет для каждой категории свой. К примеру, одиноко проживающий неработающий пенсионер, который равномерно в течение года платит за отопление, должен получать не более 19 400 рублей в месяц. А если он платит за тепло только в отопительный сезон, сумма его дохода не должна превышать зимой 23 500 рублей, а летом 13 500 рублей.

Если взять семейную пару с одним ребенком, то если за отопление они платят круглогодично, их доход не должен превышать 29 800 рублей в месяц. В случае, если у них в доме действует посезонная оплата, зимой доход семьи из трех человек не должен превышать 34 600 рублей, а летом - 23 000 рублей.

Сложная арифметика

При расчете суммы субсидии специалисты пользуются специальной формулой. В случае, если ваш среднедушевой доход равен или выше прожиточного минимума, считают размер выплаты таким образом:

С = ССЖКУ х n - (22% /100 х D), где

С — размер субсидии,

n – количество членов семьи

D - совокупный доход семьи.

ССЖКУ - Региональный стандарт стоимости ЖКУ на одного члена семьи.

Во Владимире при оплате населением услуг отопления только в отопительный период для одиноко проживающего человека ССЖКУ составляет – 4 240 рублей зимой и 2 445 летом, при равномерной оплате - 3 494 рублей. Для каждого члена семьи, состоящей из двух человек – при равномерной оплате за тепло в течение года – 2 462 рублей, а в случае сезонной оплаты зимой – 2 894 рубля, а летом – 1855 рублей. Для каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек, которая оплачивает счета круглый год - 2186 рублей, а если только с начала и до окончания отопительного сезона в зимнее время – 2 539 рублей, в летнее – 1689, 24 рубля.

- Обязательно нужно учитывать, что при предоставлении субсидии считается доход всех, кто прописан в квартире. Например, дочь не живет с матерью, но зарегистрирована в квартире. В этом случае пенсионерка обязана подать документы не только о своем доходе, но и своей дочери и ее мужа, независимо от того, раздельно или совместно они проживают. Субсидия предоставляется только на тех членов семьи, кто постоянно зарегистрирован в этой конкретной квартире, - пояснила Виктория Федотова, врио начальника отдела по предоставлению гражданам жилищных субсидий ГКУ УСЗН по г. Владимиру.

Сбор документов: какие и куда подавать?

Для получения субсидии владимирцы должны предоставить заявление, которое заполняется на месте, документы, подтверждающие право владения и пользования квартирой или договор найма, справку о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев, квитанции об оплате коммуналки за последний месяц, а также документы, подтверждающие право на льготы (если они есть).

Жилищные субсидии во Владимире оформляются в отделе по предоставлению гражданам жилищных субсидий по адресу: ул. Северная, д. 28-а ежедневно с 8.00 до 16.00, тел. 53-03-98, 53-12-10, или в многофункциональных центрах по адресу: Октябрьский проспект, д. 47, с 8.30 до 17.00 без обеда, по вторникам до 20.00, тел. 53-60-19, Суздальский проспект 26, т. 31-30-50, микрорайон Юрьевец, ул. Ноябрьская, 8а, тел. 26-16.30.

Активные интернет-пользователи могут оформить заявление на получение субсидии в электронном виде на портале Госуслуг.

КОНКРЕТНО

Если документы на предоставление субсидии подать с 1-го по 15-е число месяца, выплата будет предоставлены с 1-го числа этого месяца. Если же документы подать с 16-го числа до конца месяца – деньги начнут перечислять с 1-го числа следующего месяца.