Чаще всего владимирцы ходят в интернет по делам и за покупками

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-12T17:32:48+03:00

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Правительство решило узнать, насколько активно население страны использует интернет. Подключили к этому делу, естественно, статистиков. В октябре и ноябре в России проведут выборочное статистическое наблюдение по использованию интернета. В том числе жителями Владимирской области - у нас наблюдением будет охвачено 1676 человек старше 15 лет, практически во всех населенных пунктах области. Статистическое обследование пройдет в два этапа - с 15 по 21 октября и с 12 по 18 ноября. Сотрудники Владимирстата будут узнавать, как часто и с какой целью (покупки, развлечение, образование или еще что-то) используют жители региона всемирную паутину.

На пенсии - в интернет

Тем временем Владимирстат подсчитал, что известно об интернет-активности жителей Владимирской области на данный момент. Выяснилось, что средний возраст постоянных пользователей сети постепенно растет. Ну и количество тех, кто без интернета уже обходиться не может, тоже увеличивается.

На 100 человек населения приходится столько пользователей интернета:

2017 год - 79;

2016 год - 73;

2015 год - 70;

2014 год - 67.

При этом чаще одного раза в неделю интернетом пользуется только 72,5% тех, кто вообще ходит в интернет. Остальные - а это почти треть - пользователями являются весьма условно. Но и этот показатель постепенно растет. Причем рост идет за счет поколения «от 50 и старше». И вообще средний возраст пользователей интернета сдвигается в сторону повышения, что логично - тем, кто начал активно пользоваться интернетом в начале 21 века и был тогда весьма юн, сейчас уже под 40 и за 40 лет.

Возрастной состав пользователей интернета такой:

до 30 лет – 30%;

30-39 - 25%;

40-49 лет - почти 19,8%;

50-59 лет - 17,8%;

старше 60 лет - 8,3% .

При этом во Владимирской области наблюдается та же тенденция, что и во всей стране и во всем мире - пользователи все чаще выходят в интернет с мобильных, а не стационарных устройств. Широкополосный доступ в интернет из квартир не только не растет, а даже в последние два года снижается - с 69,5% до 67,6%. Более 50% пользователей используют для выхода в интернет смартфоны и планшеты (в 2016 году таких было только 41%).

По делам и за покупками

Для чего же владимирцы ходят в интернет? «Котиков смотреть!» - скажете вы. И будете не правы. Самый большой рост запросов в сети - по обращениям в государственные и мунициальные органы власти и по оказаниям разных услуг в интернете. В четыре раза выросло число владимирцев, которые зарегистрировались на портале Госуслуг. 38% населения регулярно обращается через интернет в разные органы власти. Причем успешно - 70% обратившихся через интернет решили свои проблемы.

Еще очень популярным становится онлайн-шопинг. В прошлом году заказы в интернет-магазинах практиковали 28,3% жителей области (2014 г. - 14%, 2015г.- 17,5%, 2016г.- 19%). Сейчас через интернет можно купить практически все - от детской соски до системы домашнего кинотеатра. Причем многие покупки так совершать не только удобнее, но и выгоднее. К сожалению, во Владимире пока не существует полноценного интернет-магазина продовольственных товаров (была парочка, да закрылись), но и этот сервис не за горами.