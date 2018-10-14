Владимирские общественники попросили губернатора уладить ситуацию с ВСМЗ

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-14T11:30:27+03:00

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Во Владимире прошло первое заседание Общественной палаты региона. Участие в нем принял новый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

После его приветственного слова возможность высказаться дали общественникам. Альберт Русанен, руководитель общественной организации «ЖКХ-контроль», сообщил о проблемах, вроде бы далеких от коммунальной сферы: отсутствии диалога с новым (хотя как новым? с 2016 года) руководством Владимиро-Суздальского музея-заповедника. По его словам, директор музея Игорь Конышев проводит работу в учреждении вопреки мнению общественности, не выходит на контакт, а с прошлое руководство региона все попытки повлиять на его работу называли «факультативными».

-Нас по сути дела «послали», - сказал Альбер Русанен.- Есть сотрудники музея, которые видят другую концепцию работы учреждения, все это, мы уверены, требует большого внимания. С учетом числа туристов, которые посещают музей, а также жителей области, которых это волнует, вопрос действительно социально важный. Особенно в связи с последними новостями о разгоне научного отдела в учреждении. Может быть, Вы выступите посредником в этой проблеме, создадите площадку по обсуждению проблем подл вашим руководство?

.Фото: Администрация Владимирской области

- Этот вопрос очень важен для меня, ведь музей важен не только для развития социальной сферы, туризма, но и с точки зрения пополнения бюджета и экономики нашей области. У меня назначена встреча с Алисой Ивановной Аксеновой, Героем труда, мнение которого для меня имеет большое значение. Я уделю ей значительную часть времени, ведь она вложила колоссальные усилия для развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника и ее мнение для меня важно, - ответил Владимир Сипягин.

На момент подготовки материала встреча губернатора с Алисой Аксеновой уже состоялась, но о ее итогах пока ничего не известно.