Обшивки комических кораблей и детали для подлодок: что необычного делали владимирские заводы в СССР

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-14T20:03:30+03:00

Сейчас такие заказы им могут только сниться

Изменить размер текста: A A

Большинство жителей Владимирской области уверены, что если в России и делается что-то действительно крутое, то уж точно не в нашем регионе. Где-то на севере суровые гении собирают подлодки и приливные электростанции, где-то на Волге в первый полет отправляются самолеты, а на Урале делают вообще все, и даже немного больше. Отчасти они правы, но так было не всегда. Было время, когда наши заводы тоже делали кое-что действительно впечатляющее. И необычное.

Владимирский Химзавод: обшивки для космического корабля "Буран"

"Буран" был мегакрутым всесоюзным проектом. Тогдашняя пластмассовая столица СССР Владимир тоже приложила руку к этому чуду инженерной мысли. На местном Химзаводе в секретном 12-м цехе владимирские инженеры работали над сверлегкой обшивкой для космического корабля многоразового пользования. А еще там же делали корпусы для знаменитых советских боеголовок.

- Там такая сложная система была, - рассказывает инженер ВХЗ тех лет Валерий Иванов (фамилия изменена по просьбе спикера). - Предприятия кодировали номерами, все разработки были настолько засекречены, что я и сейчас нахожусь под подпиской о неразглашении секретной информации. Все-таки, многое до сих вовсю используется в промышленности. Доходило до абсурда. У нас выпускали один вид продукции, где-то другой, но его выдавали за наш. Это мы так путали потенциального противника.

Но в итоге "Буран" оказался не нужен ни своей стане, ни его создателям. Практически все, кто работал над проектом во Владимире, на этом завязали с инженерным делом. Кто-то ушел в бизнес, кто-то покинул страну, кто-то не дожил до наших дней. О прошлом напоминает разве что пожелтевшая пластиковая плитка из суперсостава в квартирах некоторых из разработчиков, да слезы ностальгических воспоминаний.

- Мой отец много лет работал на Химзаводе, - рассказывает сын одного из инженеров ВХЗ тех лет Александр Мурин. - Вот на память осталась пластиковая плитка на кухне. Ей сносу нет.

Гороховецкий судостроительный завод: буксиры и детали для подлодки "Курск"

Куда более трагичная история постигла Гороховецкий судостроительный завод. Основанный еще до революции предпринимателем Иваном Шориным на красивом берегу Клязьмы, он уже 23 года находится в стадии банкротства. Пройдешь мимо проходной, и не поверишь, что здесь выпускали самые настоящие корабли.

Док Гороховецкого судостроительного завода. МБУК СКЦ им. П.П. Булыгина

Гороховецкий судостроительный делал буксиры, баржи, небольшие пассажирские корабли, вспомогательные суда военно-морского флота и даже детали для подлодок. Часть продукции завода пошла на строительство затонувшей подлодки "Курск". Многие из судов, выпущенных на этой верфи, до сих используются в самых разных целях.

- Об этом особо в слух не говорили, - рассказывает дочь работника Гороховецкого судостроительного завода Алена. - Но доходили слухи, что делали детали к подлодкам. Когда случилась трагедия с "Курском", говорили чаще.

А еще на Гороховецком судостроительном делали... мебель.

- У нас был 4-й гражданский цех , - вспоминает работница завода начала 80-х Антонина, давно покинувшая Владимирскую область. - Так там мебель разную делали. На складе всегда было полно досок, из них собирали столы, стулья, разные там шкафчики.

Точмаш: часы "Весна", магнитолы "Нерль"

Еще один завод печальной судьбы. С "Точмашем" все наоборот: если большинство владимирских предприятий выпускали в основном гражданскую продукцию, иногда делая что-то для оборонки, то здесь наоборот в основном работали на ВПК, попутно делая что-то для граждан. Например, знаменитые часы "Весна". Была традиция дарить их молодоженам на свадьбу. Часам владимирского производства, подаренным моим родителям в 1983 году уже 35 лет, но они до сих пор прекрасно ходят и раздражают неприятным тиканьем по ночам.

Большие кварцевые часы в стильном деревянном корпусе продавалась в специализированном магазине "Весна" на Суздальском проспекте. Его закрыли лет 10 назад. А еще в этом же магазине на излете советской эпохи продавали финские кожаные куртки - последний писк уходящей моды.

- Черт его знает, насколько они были финскими, - рассказывает инженер Валерий Иванов. -Но брали хорошо. Я тоже жене купил. Долго потом носили. В конце концов сын донашивал.

А еще по Владимиру до сих пор ходит легенда, что часами "Нерль" в тяжелые 90-ые выдавали зарплату милиционерам.

Другой незабываемый товар "Точмаша" поздней советской эпохи - магнитолы и кассетные плееры(!) "Нерль". Именно магнитолы и плееры, а не магнитофоны - всякие там "Электроники", "Нерль" была для тех, кто в теме.

Плеер "Нерль". Фото:rw6ase.narod.ru

- "Нерль" - это да, была вещь, - рассказывает радиоинженер Иван, ходивший в кружок радиотехники в начале 80-ых. - С виду - натуральный совок, но это уже, конечно, была не какая-нибудь "Электроника". Звук был, конечно, не "Филиппс" или "Ямаха", но для тех времен - очень круто. И в ремонте они простые были.

Кассетный плеер "Нерль" - артефакт уже моего детства. Помню, как отец подарил мне такой кассетник с наушниками в начальной школе. Может быть, у ребят покруче в те годы и были "Сони Волкманы", но я прообраз всех портативных устройств увидел уже позже за границей. Ну, а за первый меломанский опыт и тысячи часов рока спасибо нашим умельцам.