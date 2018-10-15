2018-10-14T20:03:30+03:00
Общество

Обшивки комических кораблей и детали для подлодок: что необычного делали владимирские заводы в СССР

Сейчас такие заказы им могут только сниться
Сергей МОРКОВКИН
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"Гидробиолог" на стапеле Гороховецкого судостроительного завод. МБУК СКЦ им. П.П. Булыгина"Гидробиолог" на стапеле Гороховецкого судостроительного завод. МБУК СКЦ им. П.П. Булыгина
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Большинство жителей Владимирской области уверены, что если в России и делается что-то действительно крутое, то уж точно не в нашем регионе. Где-то на севере суровые гении собирают подлодки и приливные электростанции, где-то на Волге в первый полет отправляются самолеты, а на Урале делают вообще все, и даже немного больше. Отчасти они правы, но так было не всегда. Было время, когда наши заводы тоже делали кое-что действительно впечатляющее. И необычное.

Владимирский Химзавод: обшивки для космического корабля "Буран"

"Буран" был мегакрутым всесоюзным проектом. Тогдашняя пластмассовая столица СССР Владимир тоже приложила руку к этому чуду инженерной мысли. На местном Химзаводе в секретном 12-м цехе владимирские инженеры работали над сверлегкой обшивкой для космического корабля многоразового пользования. А еще там же делали корпусы для знаменитых советских боеголовок.

- Там такая сложная система была, - рассказывает инженер ВХЗ тех лет Валерий Иванов (фамилия изменена по просьбе спикера). - Предприятия кодировали номерами, все разработки были настолько засекречены, что я и сейчас нахожусь под подпиской о неразглашении секретной информации. Все-таки, многое до сих вовсю используется в промышленности. Доходило до абсурда. У нас выпускали один вид продукции, где-то другой, но его выдавали за наш. Это мы так путали потенциального противника.

Но в итоге "Буран" оказался не нужен ни своей стане, ни его создателям. Практически все, кто работал над проектом во Владимире, на этом завязали с инженерным делом. Кто-то ушел в бизнес, кто-то покинул страну, кто-то не дожил до наших дней. О прошлом напоминает разве что пожелтевшая пластиковая плитка из суперсостава в квартирах некоторых из разработчиков, да слезы ностальгических воспоминаний.

- Мой отец много лет работал на Химзаводе, - рассказывает сын одного из инженеров ВХЗ тех лет Александр Мурин. - Вот на память осталась пластиковая плитка на кухне. Ей сносу нет.

Гороховецкий судостроительный завод: буксиры и детали для подлодки "Курск"

Куда более трагичная история постигла Гороховецкий судостроительный завод. Основанный еще до революции предпринимателем Иваном Шориным на красивом берегу Клязьмы, он уже 23 года находится в стадии банкротства. Пройдешь мимо проходной, и не поверишь, что здесь выпускали самые настоящие корабли.

Док Гороховецкого судостроительного завода. МБУК СКЦ им. П.П. Булыгина

Док Гороховецкого судостроительного завода. МБУК СКЦ им. П.П. Булыгина

Гороховецкий судостроительный делал буксиры, баржи, небольшие пассажирские корабли, вспомогательные суда военно-морского флота и даже детали для подлодок. Часть продукции завода пошла на строительство затонувшей подлодки "Курск". Многие из судов, выпущенных на этой верфи, до сих используются в самых разных целях.

- Об этом особо в слух не говорили, - рассказывает дочь работника Гороховецкого судостроительного завода Алена. - Но доходили слухи, что делали детали к подлодкам. Когда случилась трагедия с "Курском", говорили чаще.

А еще на Гороховецком судостроительном делали... мебель.

- У нас был 4-й гражданский цех , - вспоминает работница завода начала 80-х Антонина, давно покинувшая Владимирскую область. - Так там мебель разную делали. На складе всегда было полно досок, из них собирали столы, стулья, разные там шкафчики.

Точмаш: часы "Весна", магнитолы "Нерль"

Еще один завод печальной судьбы. С "Точмашем" все наоборот: если большинство владимирских предприятий выпускали в основном гражданскую продукцию, иногда делая что-то для оборонки, то здесь наоборот в основном работали на ВПК, попутно делая что-то для граждан. Например, знаменитые часы "Весна". Была традиция дарить их молодоженам на свадьбу. Часам владимирского производства, подаренным моим родителям в 1983 году уже 35 лет, но они до сих пор прекрасно ходят и раздражают неприятным тиканьем по ночам.

Большие кварцевые часы в стильном деревянном корпусе продавалась в специализированном магазине "Весна" на Суздальском проспекте. Его закрыли лет 10 назад. А еще в этом же магазине на излете советской эпохи продавали финские кожаные куртки - последний писк уходящей моды.

- Черт его знает, насколько они были финскими, - рассказывает инженер Валерий Иванов. -Но брали хорошо. Я тоже жене купил. Долго потом носили. В конце концов сын донашивал.

А еще по Владимиру до сих пор ходит легенда, что часами "Нерль" в тяжелые 90-ые выдавали зарплату милиционерам.

Другой незабываемый товар "Точмаша" поздней советской эпохи - магнитолы и кассетные плееры(!) "Нерль". Именно магнитолы и плееры, а не магнитофоны - всякие там "Электроники", "Нерль" была для тех, кто в теме.

Плеер "Нерль". Фото:rw6ase.narod.ru

Плеер "Нерль". Фото:rw6ase.narod.ru

- "Нерль" - это да, была вещь, - рассказывает радиоинженер Иван, ходивший в кружок радиотехники в начале 80-ых. - С виду - натуральный совок, но это уже, конечно, была не какая-нибудь "Электроника". Звук был, конечно, не "Филиппс" или "Ямаха", но для тех времен - очень круто. И в ремонте они простые были.

Кассетный плеер "Нерль" - артефакт уже моего детства. Помню, как отец подарил мне такой кассетник с наушниками в начальной школе. Может быть, у ребят покруче в те годы и были "Сони Волкманы", но я прообраз всех портативных устройств увидел уже позже за границей. Ну, а за первый меломанский опыт и тысячи часов рока спасибо нашим умельцам.

Плеер "Нерль". Фото:rw6ase.narod.ru

Плеер "Нерль". Фото:rw6ase.narod.ru

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