2018-10-15T17:41:23+03:00
Общество

Творог, сало и дубленки: на Красноармейской открылась большая ярмарка в неожиданном месте

Она продлится 10 дней
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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Во Владимире на перекрестке улицы Красноармейской и проспекта Строителей заработала продуктово-вещевая ярмарка. Место выбрано неожиданное: тут сроду, кроме елочных базаров, никакой торговли не было, даже в 90-е годы.

Ярмарка весьма разнообразна: и мясная продукция, и творожная, а сколько здесь рыбы и халвы. Толпа образовалась у прилавков уже утром в пятницу, а в выходные она станет еще больше, поэтому если увидите много людей — не пугайтесь: ничего не случилось, они выбирают сало и платочки.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Торговые палатки разделены на две части: одна исключительно с продуктами, вторая — с одеждой, постельными принадлежностями и аксессуарами.

- Мы решили приехать во Владимирскую область с ярмаркой-выставкой, сами же мы — организаторы — из Москвы. Также с мясной, молочной продукцией, одеждой и обувью приехала Беларусь, приправы и сладости — рахатлукум, сухофрукты, щербет- привезли из Узбекистана, халву — из Ростовской области, - рассказал представитель организации «Оргторг» Виталий Красицкий.

Большинство владимирцев окружили палатки с мясом, творогом и сыром. Набирали много: несколько видов колбасы, к ним еще сервелат и ветчину. Цены разные: за килограмм телятины запеченой покупатель отдаст 650 рублей, за мясо молочных поросят в беконе и окорок— столько же, а за зельц печеночный - 420 рублей.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

- Мы представляем четыре мясокомбината: Гомель, Могилев, Борисово и Гродно. Продукция вся в холодильниках, всем даем пробовать! - говорила продавец первой мясной палатки Татьяна. - Мы приехали с раннего утра, разложили товар, и с пяти часов уже народ идет и идет. Если Владимир сравнивать с другими городами, куда мы привозили продукцию, то у вас народ вежливый и гостеприимный!

Чуть подальше от мяса выставка шоколадных конфет, восточных лакомств и халвы: с орешками, шоколадом, медом, изюмом и барбарисом.

- У нас, в городе Азове Ростовской области, уже более 80 лет работает завод по изготовлению халвы. Во Владимир мы привезли несколько видов: классическую и с добавками, также в ассортименте есть восточный щербет. Раз в месяц мы участвуем в подобных ярмарках-выставках. Из соседних домов люди стали приходить первыми. Похвалили товар и сказали, чтобы почаще приезжали, - рассказывала продавец Валерия.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Цена за подсолнечную халву (1 кг) — 180 рублей, а за щербет с орехами — 480. По словам продавца, там 15 разных видов орехов. Но брать килограмм не обязательно, можно отрезать даже маленький кусочек. Перед покупкой также — дегустация.

Килограмм творога стоит 250 рублей, а сыр домашний с зеленью и на козьем молоке — 450. Килограмм меда из расторопши — 350 рублей, кориандровый и горный — 700.

В другой части продают пуховики, дубленки, сапоги, шапки, постельное белье. Даже есть очки и ножи.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

- Я приехала из Гомеля с турецкими дубленками и белорусскими плащовками. Дубленки до 28 тысяч, а пуховики за 3500-4500. Есть мужские куртки с натуральным мехом и кожей от 18 тысяч, - говорила продавец Анна Сливинская.

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