2018-10-12T16:28:24+03:00
Общество

Нижней Дуброве наставили фонарей

На одной из самых темных улиц Владимира после обращений жителей установили новые уличные светильники
Алексей СУХОВ
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Улица Нижняя Дуброва всегда жила в потемках. Дело в том, что в свое время там поставили столбы с уличным освещением лишь с одной стороны — четной. А нечетная обходилась лишь светом от окон домов. Сколько жители не жаловались в администрацию - стабильно получали ответ, что освещенность соответствует норме. Может, на проезжей части она и соответствовала - туда доставал свет фонарей на четной стороне, а на тротуаре - хоть глаз выколи.

Однако 11 октября жители нечетной стороны Нижней Дубровы стали ближе к свету. Внезапно и в рекордные сроки там установили новые уличные фонари. Причем опоры освещения самые правильные — невысокие и двухсторонние. То есть один фонарь освещает проезжую часть, а второй — тротуар, и свет достигает земли, а не рассеивается в воздухе.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Кстати, новые фонари появились на Дуброве практически сразу нашей публикации. 2 октября мы писали про проблемы с уличным освещением в городе. Особенно в спальных районах. И в мэрии откликнулись.

- Не в песок же уходят запросы журналистов, - сказал официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - Установка новых фонарей произошла в рамках инвестиционной программы городского управления ЖКХ. Возможно, будут еще сюрпризы для владимирцев.

Кстати, в администрации еще в начале октября не планировали установку новых фонарей в черте города, а вот в присоединенных территориях дополнительные опоры уличного освещения будут ставить. Но только в следующем году. Где — определят при формировании бюджета на 2019 год.

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