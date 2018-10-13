Нижней Дуброве наставили фонарей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-12T16:28:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Улица Нижняя Дуброва всегда жила в потемках. Дело в том, что в свое время там поставили столбы с уличным освещением лишь с одной стороны — четной. А нечетная обходилась лишь светом от окон домов. Сколько жители не жаловались в администрацию - стабильно получали ответ, что освещенность соответствует норме. Может, на проезжей части она и соответствовала - туда доставал свет фонарей на четной стороне, а на тротуаре - хоть глаз выколи.

Однако 11 октября жители нечетной стороны Нижней Дубровы стали ближе к свету. Внезапно и в рекордные сроки там установили новые уличные фонари. Причем опоры освещения самые правильные — невысокие и двухсторонние. То есть один фонарь освещает проезжую часть, а второй — тротуар, и свет достигает земли, а не рассеивается в воздухе.

Кстати, новые фонари появились на Дуброве практически сразу нашей публикации. 2 октября мы писали про проблемы с уличным освещением в городе. Особенно в спальных районах. И в мэрии откликнулись.

- Не в песок же уходят запросы журналистов, - сказал официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - Установка новых фонарей произошла в рамках инвестиционной программы городского управления ЖКХ. Возможно, будут еще сюрпризы для владимирцев.

Кстати, в администрации еще в начале октября не планировали установку новых фонарей в черте города, а вот в присоединенных территориях дополнительные опоры уличного освещения будут ставить. Но только в следующем году. Где — определят при формировании бюджета на 2019 год.