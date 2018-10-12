2018-10-11T18:09:58+03:00
Общество

Улицу Горького расширят и вернут ей советский вид

Жителей заставят привести свои дома к изначальному виду за свой счет
Алексей СУХОВ
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Улица ГорькогоУлица ГорькогоФото: Валерия Рудометова
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Департамент строительства и архитектуры утвердил проект планировки улицы Горького во Владимире, по которому улицу расширят, а все дома на нем приведут в соответствие с понятием «исторический центр».

Разговоры о расширении улицы Горького начались еще в январе 2018 года года, однако только согласование проекта заняло больше девяти месяцев.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Третья полоса - для автобусов

По проекту, который прошел общественные слушания в январе, улицу Горького надо сделать шире, выделить велодорожки и посадить деревья. На участке от улицы Мира до Ерофеевского спуска проезжую часть расширят на 7 метров - на две дополнительные полосы. Все деревья по правой стороне вырубят. 3 метра новой, расширенной дороги займет отдельная полоса для общественного транспорта, и еще одна будет для общего движения. Плюс сделают парковочные карманы вдоль дороги. По задумке, это должно будет ликвидировать «бутылочное горлышко» в районе БСП, где все время происходят заторы.

Район около БСП - единственное место, где собираются вырубать деревья. На остальных участках улицы Горького деревья, наоборот, посадят дополнительно. Особенно большая зона дополнительного озеленения - около ВлГУ.

Еще запланирован перенос остановки «Ул. Гастелло» по четной стороне на 50 метров дальше от перекрестка - чтобы общественный транспорт не тормозил движение у светофора.

В общем-то, примерно в таком виде план реконструкции улицы Горького и утвердили. Но вот вопрос с реализацией проекта пока висит в воздухе.

- Мы планируем заняться реализацией этого вопроса в ближайшее время, - сказал Сергей Сысуев, заместитель главы администрации города Владимира.

- В этом году?

- Не факт.

Как обычно, все зависит от выделения средств - городскому бюджету в одиночку проект не потянутсь.

Назад в СССР

А вот что начнется в ближайшее время - так это приведение улицы Горького к «золотому стандарту» 1950-х годов. Все дома будут перекрашивать в желтый цвет - такими они были в момент застройки. Все лишние элементы с домов велено убрать, все, что снесено за прошедшие 70 лет - вернуть.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

И жителям улицы Горького будет особенно приятно узнать, что приведение домов к изначальному виду будет частично делаться за их счет. То есть за счет собственников.

- Планируется привести улицу Горького к соответствию понятию «Исторического центра», - сказал Сергей Сысуев, заместитель главы администрации города Владимира. - Собственники жилья за свой счет должны привести в порядок архитектурные элементы фасада здания.

В первую очередь, речь идет о балконах. Многие из них застеклены. Теперь все надо убрать. Также владельцам магазинов придется убрать рекламу, а всем обитателям улицы - спутниковые тарелки.

Так как балконы являются зоной ответственности собственников жилья, все затраты по восстановлению их исторического облика возложили на жильцов улицы Горького. Тем более, что львиная доля этих перепланировок (а остекление балкона - это перепланировка) не согласована. Если жители откажутся добровольно возвращать свои балконы «назад в СССР», их могут принудить к этому через суд. До запрета сушить белье на балконах и портить тем самым исторический облик города пока не дошло, но не факт, что не дойдет.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

А вот сами фасады покрасят власти за счет бюджета. Причем в строго определенные проектом цвета: белый, желтый, бежевый, серый, голубой, коричневый. Правда, когда это будет, неизвестно. Так как на работы нужны деньги, а в бюджете их никто не запланировал.

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