Во Владимире меняется четыре автобусных маршрута

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-11T18:04:54+03:00

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В эти выходные и в начале следующей неделе во Владимире изменится четыре маршрута автобусов — №9с, 18с, 21с и 32. Автобус №31, который следовал от ул. Балакирева до «Тандема» с заездом к ДТЮ, вообще отменяют. Вот как будет выглядеть транспорт Владимира после очередного передела.

Автобус №9 в юго-западном районе теперь будет ходить не прямо, к новой детской поликлинике, а поворачивать на улицу Сперанского, к 49-й школе. В остальном маршрут не изменился.

Маршрут 21с с 13 октября будет проходить через Рокадную дорогу (поворачивая на нее у «Точмаша»), затем мимо “Мегаторга», и потом выйдет на проспект Строителей в районе улицы Гастелло. Начало и конец маршрута не изменятся.

Маршрут 18с заменит 31-й автобус. Он с 13 октября будет следовать с улицы Балакирева по улице Мира и заезжать на остановку около ДТЮ. Конечная в микрорайоне Лесной сохраняется.

Маршрут 32 запускают в Красное село вместо движения по улицам Добросельской и Егорова. Он с остановки «ул. Дмитрия Погодина» повернет на Погодина и поедет по Красносельскому проезду и ул. Соколова Соколенка с остановками «Красносельские бани», «Ул. Жуковского», «Ул. 40 лет Октября». С остановки «Ул. Радищева» 32 маршрут едет без изменений. Из-за ремонта Пекинки автобус не следует до ТК «Тандем», а останавливается на ул. Куйбышева.