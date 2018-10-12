2018-10-11T18:01:42+03:00
Общество

Во Владимире завершили реконструкцию Гоголевского сквера

Дорожки замостили брусчаткой, а на входе поставили клумбу
Ольга МАКАРОВА
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Гоголевский скверГоголевский скверФото: Ольга МАКАРОВА
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Реконструкция Гоголевского сквера, которую так долго ждали владимирцы, практически завершена. Сквер на улице Никитская, который владимирца прозвали «гоголевским» из-за установленного в нем бюста писателю, преобразился до неузнаваемости. Вход в него украшает клумба в виде книги, около которой установили декоративное перо. Это логично - сквер находится за зданием старейшего здания владимирского госуниверситета, где учатся студенты-педагоги.

Дорожки для пешеходов замостили бежевой и серой брусчаткой, установили скамейки с урнами, сделали аллею для прогулок с фонарями, а в конце сквера установили современную детскую площадку, которую уже облюбовала малышня.

Благоустройство завершили в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Сквер по итогам народного голосования занял второе место. Что важно, бюст писателя Гоголя после ремонта поставили на его законное место. А то были опасения - этот бюст имеет загадочное свойство исчезать в городских пространствах.

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