Ленинский суд Владимира начал допрашивать свидетелей по делу Виктора Шляхова

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-11T17:56:09+03:00

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Во Владимире продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора муниципального комбината «Тепличный» Виктора Шляхова. Напомним, его обвиняют в коррупции в крупном и особо крупном размере, хищении имущества комбината, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями - всего шесть эпизодов по 5 статьям Уголовного Кодекса.

После оглашения всех эпизодов по версии стороны обвинения, в Ленинском районном суде города Владимира начали допрос свидетелей.

Публиковать подробности допроса судья Андрей Смирнов, в производстве которого находится громкое дело, запретил, чтобы те, кто будет давать показания после допрошенных, не изменили свои.

Первым давать показания в судебном заседании вызвали представителя комбината «Тепличный» - юрисконсульта Алексея Кулакова. Он рассказал о том, что происходило на комбинате в период, когда им руководил Виктор Шляхов. В том числе о выплатах премий, часть которых, по версии обвинения, сотрудники отдали руководителю.

Отметим, в один момент подсудимый, слушая показания юрисконсульта, выкрикнул из со своего места, что все, что тот говорит, «детский лепет».

Когда судебное заседание завершилось, Виктор Шляхов попросил своего адвоката передать его близким, чтобы ему привезти теплую куртку, а еще рассказал, что электронные письма, которые он отправляет, не доходят до адресатов.

11 октября в суде были допрошены главный бухгалтер и главный инженер комбината «Тепличный».