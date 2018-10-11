2018-10-11T12:46:51+03:00
Общество

Селивановские грабители, которые сожгли стариков в их доме, отделались небольшими сроками

Им дали 4,5 и 5 лет колонии, статья "Убийство" в деле не фигурировала
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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Селивановский районный суд вынес удивительно мягкие приговоры двум 23-летним местным налетчикам, по чьей вине заживо сгорела престарелая супружеская пара в поселке Красная Ушна. За бессмысленный и жестокий налет, из-за которого погибли два человека, они получили 4,5 и 5 лет колонии строгого и общего режима.

Двое грабителей напали на пенсионеров в ночь на 19 января. Заявившись в дом к старикам-инвалидам, они потребовали отдать все деньги. 86-летняя женщина дала нападавшим 156 рублей - больше у нее не было. Налетчики не поверили пенсионерке и принялись ее избивать. В порыве злости один из них поджег в доме занавеску, а второй вытащил из дома телевизор. Выбраться из своего горящего дома пожилые люди уже не смогли - жена пыталась вытащить неходячего мужа, но не смогла. Оба погибли, отравившись угарным газом.

Задержали нападавших по горячим следам в тот же день. Сначала оба грабителя признались в преступлении, но затем один из них отказался от своих показаний. Расследование уголовного дела завершилось в августе.

В итоге преступления налетчиков были квалифицированы, как

- грабеж, совершенный группой лиц, с проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 2 статьи 161 УК РФ);

- умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 167 УК РФ);

- грабеж (часть 1 статьи 161 УК РФ).

То есть, ни сторона обвинения, ни суд не посчитали, что поджог дома, где находились два беспомощных старика - самое настоящее убийство. В итоге, один из нападавших проведет в колонии строгого режима 4,5 года, другой - 5 лет, но в колонии общего режима.

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