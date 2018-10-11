2018-10-10T16:35:17+03:00
Общество

Красный горит — город стоит

Владимирцы жалуются на работу светофоров, считая их причинами пробок
Алексей СУХОВ
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Самый яркий пример — Лыбедская магистраль. Там машины стоят на всех перекрестках. Причина - несогласованная работа светофоров. Даже если проскочишь один участок, в другом месте точно встанешь. И это относится ко всему городу.

- Вот, допустим, еду я по проспекту Строителей и точно знаю, что встану в районе «Факела», потом у «Новинки», потом на улице Гастелло, потом у ДК ВТЗ, наконец, на перекрестке улиц Мира и Горького, - рассказал водитель с 20-летним стажем Владимир Самойлов.

При этом во Владимире практически нет светофоров, которые меняли бы свой режим работы, исходя из особенностей движения на конкретном участке. Единственное место, где есть что-то подобное, это Судогодское шоссе.

- Всего в городе 75 светофоров, - рассказал Игорь Перфиков, заместитель начальника владимирского Центра управления городскими дорогами. - Все они скорректированы вручную, исходя из трафика на каждой конкретной дороге. В дальнейшем изменения вносятся на основании устных и письменных обращений от жителей, управления ЖКХ города Владимира и ГИБДД.

Однако обычно изменения на основании жалоб жителей вносятся, когда уровень возмущения доходит чуть ли не до крика. И последний раз режим работы светофоров во Владимире меняли, когда отрабатывали движение по Лыбедской магистрали.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

Часть жалоб от автомобилистов - на светофоры для пешеходов. Мол, там слишком долго горит зеленый свет, дорогу никто не переходит, а машины стоят. При этом в городе всего три светофора для пешеходов, которые регулировались бы кнопкой: есть пешеход - включает зеленый сигнал, нет его - машины едут спокойно. Такие светофоры есть на Лыбедской магистрали, Судогодском шоссе (рядом с Загородным парком) и возле школы №3.

Но и там не все пешеходы дожидаются, когда для них загорится зеленый, и бегут на запрещающий сигнал.

- Светофоры с кнопкой вообще штука относительная, - сказал Валерьян Шируков, инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру. - С одной стороны, кто-то задержится и будет ждать, пока не загорится зеленый (кстати, по статистике, кнопка снижает количество переходов на красный на 30 процентов, даже если не работает, а просто создает видимость — Авт.). С другой, на той же Лыбедской магистрали люди идут как раз на красный сигнал из-за того, что там очень долго не происходит переключение.

По мнению Валерьяна Ширукова, лучший способ решить вопрос с организацией движения — это установка «умных светофоров».

- Такая система существует в Европе, - сказал он. - Светофоры и видеокамеры объединены в единую компьютерную сеть, которая в автоматическом режиме регулирует графики всех светофорных объектов. Но во Владимире вряд ли такая система появится в обозримом будущем. У нас до сих пор существуют лишь так называемые «зеленые волны» (когда водитель, попав один раз под зеленый и на следующих светофорах успевает проезжать — Авт.). Да и тех в городе всего три — на улицах Мира и Большой Московской и Московском шоссе.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вы хотите внести изменения в работу светофоров в городе Владимире, вам нужно отправить обращение либо в администрацию города, либо непосредственно в управление ЖКХ.

Приемная главы администрации города: тел. 53-07-29, факс 53-04-54, e-mail: info@vladimir-city.ru. Управление ЖКХ города Владимира: 53-18-98.

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