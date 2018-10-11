Золотая осень простоит во Владимире десять дней

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-10T16:29:28+03:00

В город пришло самое красивое и поэтичное время года

Изменить размер текста: A A

«Отговорила роща золотая

Березовым веселым языком...»

Наш почти-земляк Сергей Есенин любил золотую осень, как и любой русский поэт или художник. Потому что не любить эту красоту - «В багрец и золото одетые леса» - невозможно.

Две недели все городские улицы, парки и скверы стоят в царском багряно-золотом убранстве. В лесах тоже красота, но у нас на Владимирщине леса - это в основном березовые рощи, а они не бывают яркими, только нежно-золотыми. Самые яркие, красно-оранжевые деревья - клены и рябины, а это обитатели городов. Поэтому именно городские улицы сейчас полыхают красками.

Самые лучшие места для осенних фотосессий во Владимире как раз там, где растут клены, ясени и рябина.

В Добром это парк Добросельский, еще - аллея от улицы Егорова до Суздальского проспекта и сам Суздальский проспект.

В юго-западном районе красив, конечно, парк Дружба, но еще ярче - аллея, ведущая к нему, и улицы Верхняя и Нижняя Дуброва, сплошь засаженные кленами.

Невозможная красота вокруг зданий ВлГУ - и на улице Горького, и на проспекте Строителей.

Ну и конечно самые лучшие места для фотосессий - в центре, на Соборной площади. Там, кроме яркой осенней листвы, еще и выгоднейший фон для фотографий. Одно дело, когда через золотые кроны деревьев просвечивают купола белокаменных соборов, и другое - многоэтажная панельная застройка городских окраин.

А теперь «школьный» вопрос: почему листья осенью желтеют и краснеют? Причем по-разному. Березовые листья, например, никогда не бывают ярко-красными, а у клена и ясеня - всех оттенков, от золотого до фиолетового.

- Зеленый цвет листьям придает пигмент хлорофилл, который нужен растениям для фотосинтеза, - рассказывает специалист по физиологии растений биофака МГУ Наталья Рисина. - Осенью, когда световой день становится коротким, а воздух прохладным и сухим, хлорофилл начинает разрушаться. Но в листьях есть и другие пигменты: оранжевые каротиноиды и красно-фиолетовый антоциан. Летом, когда хлорофилла в листьях много, он маскирует присутствие остальных пигментов. А когда хлорофилл разрушается, они становятся заметны и придают листьям самый разный цвет.

У каждого дерева и куста - свой состав дополнительных пигментов, от их количества и сочетания и зависит, какого цвета станут листья поздней осенью. А от устойчивости дерева к холодам - как скоро листья пожелтеют и опадут. Из городских деревьев первыми приобретают осеннюю окраску клены, ясени и липы. Затем - березы и рябины. В последнюю очерель становятся бурыми листья дуба и нежно-золотыми кроны лиственниц.

Кстати, листопад ученые считают одной из причин позднего бабьего лета - именно той погоды, которая наступила сейчас во Владимирской области. Опавшие листья перегнивают и выделяют тепло и углекислый газ, что и «возвращает» нам кусочек лета.

КСТАТИ

Самый пик золотой осени, считается, приходится на 14 октября - праздник Покрова Пресвятой Богородицы. С этого дня погода поворачивает на зиму. Народные приметы на этот день такие:

Если дуб и береза к Покрову потеряют все листья, то год будет легкий, если стоят в листве - зима будет суровой.

Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро наступит.

Каков Покров, такова и зима.

Если парень на Покров за девушкой ухаживает, то быть ему ее мужем.