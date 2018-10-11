2018-10-10T16:19:21+03:00
Общество

Половина кредитов жителей Владимирской области - это ипотека

В этом году владимирцы не взяли ни одного кредита в валюте
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году, во Владимирской области было выдано 7900 ипотечных кредитов. Пока подсчитан период с января по август. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма этих кредитов - 13,1 миллиарда рублей, это уже в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Средняя сумма ипотечного кредита, получается, составляет 1 миллион 700 тысяч рублей. При этом все кредиты - рублевые, в валюте не было выдано ни одного займа.

- Причиной роста популярности ипотеки стало снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам. Напомним, что к началу сентября средняя процентная ставка снизилась до 9,5% годовых. Год назад этот показатель равнялся 11,3%. Также увеличился срок кредитования, который составил 16,5 лет, - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

Еще одна причина такого роста популярности ипотеки - программа льготного кредитования для семей с детьми. По национальной программе «Демография» семьи, в которых родился второй или третий ребёнок, смогут получить ипотечный кредит под 6%. Эта программа продлится до конца 2024 года.

Всего жители Владимирской области должны по ипотечным кредитам 41,1 млрд рублей, это на 24,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом просроченная задолженность составляет не более 1%, то есть абсолютное большинство заемщиков платит ипотеку вовремя.

Кстати, владимирцы стали разумнее относится к заемным деньгами и берут их теперь на действительно необходимые вещи, на которые нереально накопить, а не на новые айфоны. Если пять лет назад жители Владимирской области брали в основном потребительские кредиты, а ипотека составляла только 20%, то в этом году половина всех банковских кредитов - займы на покупку жилья.

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