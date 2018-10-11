В администрации Владимирской области отпускной сезон

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-10T16:13:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Сипягин официально вступил в должность 8 октября. К этому моменту уже трое его подчиненных самого высокого уровня оказались в отпуске.

Об отпуске вице-губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидии Смолиной стало известно раньше всех. Еще в первых числах октября. Хотя формально отпуск у нее начался лишь 7 октября. Однако до этого она уже покинула Владимирскую область, представляя наш регион на форуме «Российская Энергетическая неделя».

Уже через несколько дней о желании использовать свое законное право на отдых заявил вице-губернатор по социальной политике Михаил Колков. А буквально на днях в отпуск ушел и директор департамента ЖКХ Глеб Серегин. При этом у всех чиновников отпуски продолжительностью не меньше месяца.

С одной стороны, каждый человек по Трудовому кодексу имеет право на отпуск, который предоставляется согласно графику. С другой - вряд ли одновременный уход в отпуск сразу нескольких сотрудников администрации высокого ранга был заранее запланирован. Практика показывает, что в случае избрания нового губернатора отдых подчиненных часто означает, что данный сотрудник может после него выйти на новую работу. Тем более, что все трое отпускников являются не местными, то есть приехали к нам в регион как часть команды бывшего губернатора Светланы Орловой.

Лидия Смолина приехала в область летом 2013 года на смену Юрию Дудареву. До этого она работала в коммунальной сфере сначала в Таймырском автономном округе, а потом и в Москве. За пять лет работы Смолиной в сфере ЖКХ не было серьезных скандалов. В отопительный сезон всегда входили вовремя и без серьезных ЧП. При этом произошла смена гарантирующего поставщика электроэнергии. Вместо компании «МРГ-Инвест» эти функции получила компания «Энергосбыт Волга».

Под руководством Михаила Колкова в культурной и социальной сфере постоянно происходили лишь позитивные события. А вот сферу здравоохранения периодически потряхивало. Струнинская больница и вовсе попала на прямую линию с Президентом России. Сохранилась и кадровая проблема. Сильно улучшить ситуацию не получилось даже многочисленными финансовыми вливаниями, а также ремонтами медучреждений.

Глеб Серегин тоже приехал во Владимирскую область из Москвы в 2013 году. До этого он работал во многих организациях, курирующих коммунальную сферу. До 2010 года был советником госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», а также руководил отделом и группой в «РОСНАНО». Во Владимирской области он долгое время был замом Лидии Смолиной в департаменте ЖКХ. И стал начальником, когда Лидия Смолина стала вице-губернатором.