Прокурор Владимирской области отменил возбуждение уголовного дела против прокурора Владимира

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-10T14:42:17+03:00

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10 октября прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин отменил решение регионального Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора города Владимира Ильи Копытина. В обоснование решения областная прокуратура сообщает, что дело на Копытина, по мнению надзорного органа, было возбуждено незаконно.

Пресс-служба прокуратуры области утверждает, что при принятии решения о возбуждении уголовного дела были "грубейшим образом нарушены и проигнорированы требования уголовно-процессуального законодательства". Выводы следствия, по версии облпрокуратуры, носят только предположительный характер и основаны на объяснении якобы заинтересованных лиц. Постановление в свою очередь не мотивированно и противоречиво. Оперативные данные получены с нарушением законов.

Отметим, что Следственный комитет по Владимирской области ранее ходатайствовал об избрании меры пресечения. Прокуратура области сообщает, что "грубое игнорирование требований закона не позволило прокурору, участвующему в судебном рассмотрении указанного ходатайства, сформировать и обосновать свою позицию, а суду в свою очередь принять обоснованное процессуальное решение". Ранее Следственный комитет сообщил, что Копытин не явился на заседание, поэтому следствию пришлось его искать.

Прокуратура направила информацию о деле в федеральный Следком, чтобы московское руководство дало правовую оценку действий владимирских подчиненных. В Следственном комитете по Владимирской области в свою очередь сообщили, что решение прокуратуры области будет обжаловано в Генпрокуратуре РФ. Отметим, что постановление прокуратуры еще не доведено до Следкома.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Копытина стало известно вечером 9 октября. Он было возбуждено по двум статьям по материалам УФСБ по Владимирской области. Прокурора города Владимира подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере. По данным следствия, будучи прокурором Владимира и Мурома, Копытин за взятки прикрывал владельцев незаконного бизнеса.

Илья Копытин родился в 1983 году в Липецке. В 2005 году окончил Воронежский госуниверситет. В 2005 был следователем прокуроры Долгоруковского района Липецкой области. В 2008 году назначен заместителем прокуратура Октябрьского района города Липецка. В 2013 году Илья Копытин переехал во Владимирскую область, где был назначен на должность прокуратура города Мурома. Прокурором Владимира Илья Копытин был назначен 11 июля 2017 года.

Илья Копытин женат, воспитывает двоих детей.