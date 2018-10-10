За работу-«отлично»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-10T10:45:41+03:00

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В ЗАО «им. Ленина» Собинского района благосостояние растет благодаря заботе о людях.

10 рублей за обеды и ужины в месяц, бесплатное санаторно-курортное лечение, обследования в ведущих медцентрах областного центра ... Эти данные взяты не из научной фантастики. Так реально живут 170 сотрудников ЗАО «им. Ленина», расположенного в селе Рождествено Собинского района. Потому что работают на «отлично». Зарплата растет пропорционально росту производительности труда. За 2017г. она составила 31 000 руб. на человека.

Светлана БасоваФото: Ирина Мальцева

Все владимирские журналисты знают: в Рождествено всегда можно сделать яркий материал о так называемом «методе Ершовой». Именно она поставила дело так, что в хозяйстве со старым коммунистическим названием действуют капиталистические правила, но, так сказать, «с человеческим лицом». Строгую, требовательную Наталью Ивановну побаиваются. Но в то же время трудно найти человека, который по-родственному решает любые проблемы людей.

Мы создаем условия для полноценной работы и для жизни,- рассказывает нам Наталья Ивановна Ершова, генеральный директор ЗАО «им. Ленина». Сотрудники пользуются льготами. Каждый сотрудник, отработавший на предприятии не менее пяти лет, имеет право поехать на две недели в санаторий, бесплатно поправить здоровье. Лечим своих людей, заключены договоры с медцентром «Палитра» и «Клиникой семейной медицины» во Владимире. Кроме того, мы оплачиваем дорогостоящие операции, выделяем материальную помощь. Мы учим молодых людей в вузах, - поделилась с нами Наталья Ивановна.

Кадровый вопрос здесь – главный. А потому в ЗАО «им. Ленина» руководство заботится не только о здоровье работников, но и об улучшении их жилищных условий. В Рождествено есть целая улица из 12 коттеджей, построенных для своих людей. Сейчас возводится 10-квартирный дом.

- Помимо этого мы занимаемся благотворительностью, помогаем нашей средней школе, ФАПам, Дому культуры. В нашей собственности физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, сауной и спортзалом. Ребятишки из детского сада, учащиеся школы и работники хозяйства пользуются услугами бассейна и спортивного зала бесплатно.

Здесь все работает, как часы. Каждый работник в этом сложном механизме четко знает свои обязанности и педантично следует правилам. Уважительное отношение к людям, достойная зарплата за тяжелый труд – благодаря этим составляющим работать в ЗАО «им. Ленина» почетно и престижно.

Лидия Леонова и Ольга БолговаФото: Ирина Мальцева

Свою жизнь с хозяйством связали и не пожалели Алексей Чистов, Сергей Милованов, всю жизнь проработали на родной земле, механизаторы братья-близнецы Евгений и Василий Бердников, Петр Поваго, Александр Сидоров и Владимир Спиридонов. Много лет проработали на предприятие Лариса Сбитнева, Ольга Болгова и многие другие. В прошлом году высокой правительственной награды, орден Дружбы, была удостоена оператор машинного доения первого класса Светлана Басова.

В хозяйстве работы идут круглогодично. Но это не означает, что летом нельзя поехать с детьми к морю или в санаторий. Подгадываем, отпускаем, руководство с пониманием относится всегда к таким вопросам. У нас здесь все по-человечески решается, - признается главный агроном Евгений Арсенов.

День работников сельского хозяйства здесь отмечают дружно, всем коллективом - в родном физкультурно-оздоровительном комплексе. Эта традиция свято соблюдается также в преддверии Нового года и 8 марта, который объединяют с мужским праздником Дня защитника Отечества. Со сцены звучат добрые слова в адрес лучших из лучших, артисты из самодеятельности готовят прекрасные концертные номера. И все это не для галочки. Потому что для своих, для родных.

Алексей ЧистовФото: Ирина Мальцева

Справка

ЗАО «им. Ленина» специализируется на производстве молока, зерна и выращивании племенного скота на продажу. На 5600 га здесь выращивают пшеницу, горох, ячмень, кукурузу на силос, кукурузу на зерно и многолетние травы. В хозяйстве 5 500 голов скота, из них 1995 – коровы черно-пестрой масти голштинской породы. В ЗАО «им. Ленина» практикуется беспривязный тип содержания. В среднем за день производится 54 тонны молока, надой на одну корову составляет 30 литров в сутки.

Евгений БердниковФото: Ирина Мальцева

Петр ПовагоФото: Ирина Мальцева

Александр Сидоров, Евгений Арсенов, Владимир СпиридоновФото: Ирина Мальцева