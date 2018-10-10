2018-10-09T22:56:48+03:00
Общество

Автобусы «Мегаторгу» пустят в конце недели

Вместо 27-го автобуса через Тракторную поедут автобусы маршрута №21
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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В мэрии объясняют изменения тем, что у автобусного маршрута №21 очень много дублеров, которые также следуют через улицы Горького и Мира, а вот к «Мегаторгу», на улицу Тракторную, пока не ходит ни один автобус. Поэтому администрация и приняла решение пустить данный маршрут к торговому центру уже в субботу.

- С 13 октября мы откроем движение по Рокадной дороге — улицам Тракторной, Северной, Почаевской — с выходом на улицу Большую Нижегородскую, - сказал официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - 21-й маршрут трансформируется несущественно, поскольку он будет идти параллельно прежнему курсу. Мы не видим неудобств для пассажиров. При этом Рокадную давно необходимо обеспечить общественным транспортом.

Кроме того, в мэрии обещают полностью сохранить существующий интервал движения. А учитывая, что по Рокадке движение не такое интенсивное, автобусы, возможно, будут преодолевать участок от пересечения Гастелло до выхода на Большую Нижегородскую в районе поворота «Точмаш» даже быстрее.

Кстати, топонимическая комиссия утвердила названия остановок на новом маршруте: «Мегаторг», «Почаевская» и «Поком».

- Правда, в последнем случае, это рабочее название. Потому что наши сотрудники топонимической комиссии решили еще дополнительно обсудить, как еще можно назвать эту остановку, - ответил Александр Карпилович.

Ранее администрация города Владимира планировала пустить через «Мегаторг» автобусный маршрут № 27, но жители были против такого решения. Они привыкли к нынешней схеме движения и посчитали, что маршрут не нуждается в изменениях.

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