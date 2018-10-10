616 гусей и уток улетели из Владимирской области в теплые страны

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-09T22:56:48+03:00

Акция состоялась в Международные дни наблюдений птиц. Ее сотрудники Национального парка «Мещера» проводят с 2003 года – уже 15 лет

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В Национальном парке «Мещера» 2 398 детей и взрослых считали птиц

- Наблюдения за птицами в природе, или бёрдтвочинг - одно из самых массовых хобби за рубежом, например в США каждый пятый американец – бёрдер. Во Владимирской области к этому мероприятию мы каждый год привлекаем более 2000 человек. За птицами на этот раз наблюдали и взрослые, включая наших научных сотрудников, малыши детских садов и школьники - всего 2398 участников, из них 2197 детей и 201 взрослый, - рассказала Анна Возбранная, старший научный сотрудник Национального парка «Мещера».

Всего наблюдатели насчитали 22 778 особей птиц, относящихся к 59 видам. Также в поле зрения самых внимательных участников акции попали 65 стай журавлей, гусей и уток, летящих на юг, в которых было 616 птиц.