2018-10-09T22:56:48+03:00
Дом. Семья

В Меленковском заказнике в видеоловушку угодила рысь и ее котенок

Опасаться встречи с хищниками не нужно
Валерия Рудометова
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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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Взрослая рысь и ее четырехмесячный котенок гуляют по лесу — уникальные кадры удалось запечатлеть благодаря установленной в меленковских лесах видеоловушке. По всей видимости, рысь вела своего котенка в логово, а он осторожно шел следом за ней.

Рыси для нашего региона - животные редкие. В заказнике «Меленковский» в 2018 году видели всего трей рысей.

- Если маленький котенок с матерью ходят на территории заказника, то, получается, их логово тоже где-то рядом. Это хороший знак, и он говорит о том, что за потомство краснокнижного зверя беспокоиться не стоит. Вообще, рысь — очень осторожное животное, которое задолго почувствует присутствие человека. Рысь сразу уведет своего котенка, и животные с человеком не встретятся однозначно. А вот если бы котенок был меньше и не смог бы уйти из логова, то вероятность столкновения могла быть, - говорила руководитель единой дирекции особо охраняемых природных территорий по Владимирской области Ольга Канищева.

Рыси заказника "Меленковский".На видео самка рыси с котёнком

По информации за 2017 год, во Владимирской области насчитывается 47 рысей. Если раньше учет велся зимой по следам зверей на снегу, то сейчас на помощь приходят видео- и фотоловушки. Рысь охотно питается зайцами: русаками и беляками.Причем предпочитает питаться свежим мясом, поэтому она, зарезав сегодня одно животное, завтра уже старается поймать новую добычу.

Наверно, у многих, кто увидел рысенка на видео, возникла мысль - а не поймать ли себе, не унести ли домой это чудесное создание? Делать этого не следует.

- Охота на рысь, установка сетей и капканов, чтобы ее поймать - это преступление, учитывая, что рысь — краснокнижное животное, будет уголовное преследование и очень высокая сумма штрафа, - сказала Ольга Канищева.

Кстати, в марте этого года тоже при помощи фотоловушки, установленной в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района, удалось запечатлеть молодого волка, а в январе во всевидящее око камеры попались: семейство кабанов, лось, енотовидные собаки. Также впервые удалось увидеть рысь.

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