Убийца пенсионеров под Гусь-Хрустальным две недели выдавал себя за свою жертву

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-09T17:46:22+03:00

Он сжег одно тело, закопал другое и надеялся, что никто ничего не узнает

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Две недели 37-летний деревенский житель искусно имитировал жизнь своих соседей, которых сам же и убил. Отвечал на звонки, отсылал СМС-ки, разговаривал с почтальоном и топил печь в доме. Готовил себе алиби, а потом сжег их дом, чтобы скрыть следы преступления. Лишь после долгой проверки следователи поняли, что пожар был не случаен.

От лица убитых разговаривал с соседями

- Долгое время было очень непросто понять, что же случилось на самом деле, - рассказывает старший помощник руководителя СУ СК по Владимирской области Ирина Минина. - Все же подозреваемый две недели имитировал жизнь убитых. И очень делал это очень искусно.

Человек, который сейчас задержан за убийство двух стариков, приехал в Гусь-Хрустальный район из Адыгеи с семьей несколько лет назад. Купили дом, привели в порядок. Глава семьи имел две работы в Москве, купили хорошую машину, растили ребенка. Никто не мог и бы подумать, что такой порядочный и работящий мужик может пойти на страшное преступление.

Сгоревший двор и брошенная "Нива"Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Как рассказали во владимирском Следственном комитете, 24 января мужчина зашел к соседу и попросить подвезти его до Гусь-Хрустального или дать зарядку для аккумулятора и насоса. Он был явно на взводе. В этот момент в гараж вошла жена 71-летнего пенсионера и сказала, что нечего просить чужое. Слово за слово, молодой отец сватился за нож и... зарезал пенсионера. А потом толкнул женщину, которая упала и потеряла сознание, сел в соседскую "Ниву»" и поехал по своим делам.

Приехав обратно, убийца понял, что жена соседа тоже умерла. Женщину он перетащил в комнату, забрал телефоны, сумки и пластиковые карты пенсионеров и начал мутить воду. Чтобы никто не заподозрил, что пожилых людей нет в живых, он стал регулярно топить печь в их доме. На звонки отвечал от имени соседа односложными фразами, типа: "Мне некогда", "Я в дороге", "Перезвони позже". Живых родственников у пожилой пары не осталось, сын умер много лет назад, а деревня - три двора, так что заметить неладное было просто некому.

Один раз пришла местная женщина-почтальон, принесла квитанции на коммуналку. Но мужчина, скрываясь во дворе, крикнул: "Михайловна, я сейчас выйду!" А потом поправился: "Давай до завтра, я раздетый". Подозрений опять не возникло.

- Деревня совсем небольшая, далеко от города, почти на границе с Рязанской областью, - рассказала нам глава сельского муниципального поселения Демидовского Светлана Суворова. - Зимой там живет три семьи. Летом приезжает еще три. Вот и вся деревня.

Чтобы создать абсолютную видимость жизни пенсионера, мужчина покупал за 500 рублей СМС-сообщения, которые неизвестные люди отсылали от имени погибших.

В сумке, сворованной у пенсионеров, убийца нашел банковскую карту с пин-кодом. Понемногу он снимал с нее деньги, кстати, погасив штрафы и пени по налоговым долгам своей супруги, начисленные еще в Адыгее. Всего он похитил 280 тысяч рублей. Все это время сосед продолжал пользоваться машиной убитых пенсионеров.

Пожар оказался подозрительным

Через две недели мужчина понял, что скрывать содеянное дальше невозможно. 8 февраля он погрузил тело пенсионера в багажник и вывез его в лес на границе с Рязанской областью. Вернувшись, он облил дом растворителем и поджег. На пепелище пожарные нашли обугленный труп женщины, началась доследственная проверка. Но тогда еще никто не насторожился - пожары в деревнях зимой, увы, дело обычное.

Но через два дня один житель соседней деревни пошел по дрова и случайно нашел закопанный труп убитого пенсионера. Долгое время его не удавалось опознать. У следователей уже тогда появились первые догадки об убийстве, но чтобы все проверить пришлось опрашивать свидетелей и даже эксгумировать тело сына пенсионеров для ДНК-экспертизы. Сосед тем временем проходил свидетелем по делу и упорно изображал убитого горем человека.

Следственный эксперимент. Подозреваемый в маскеФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

- После убийства подозреваемый сразу не уехал из деревни, - рассказывает Ирина Минина. - Наверное, ему тогда и бежать было некуда. Все-таки семья, ребенок. Наверное, он до последнего надеялся скрыть факт преступления. Следствию было очень непросто раскрутить это дело, но будем надеяться, что справедливость восторжествует.

Когда следователи вышли на след реального преступника, сосед спешно собрал семью и поехал в Москву. Там 10 мая его и задержали. В администрации Демидовского сельского поселения нам заявили, что семья убийцы в деревню так и не вернулась.

Следственный комитет по Владимирской области направил расследованное уголовное дело в суд. Интересы погибших будет представлять вдова погибшего сына. Она же получит компенсацию ущерба. Сгоревший дом пенсионеров оценили в 300 тысяч рублей.