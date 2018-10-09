Прокурора города Владимира подозревают в коррупции

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-09T17:06:17+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего прокурора города Владимира Ильи Копытина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, будучи прокурором Владимира и Мурома, Копытин за взятки прикрывал владельцев незаконного бизнеса. Следователь ходатайствовал об аресте прокурора, но Копытин не явился на судебное заседание. Следственный комитет сообщает, что уже проведены оперативно-розыскные мероприятия.

Илья Копытин был назначен прокурором города Владимира 11 июля 2017 года приказом генпрокурара. До этого четыре года он был прокурором города Мурома. Во Владимирскую область Копытин перебрался из Липецка, где пять лет был заместителем прокурора Октябрьского района. Карьеру Илья Копытин начинал после окончания Воронежского государственного университета (специальность "юриспруденция") в 2005. Три года он был следователем прокуратуры Долгоруковского района Липецкой области.

Илья Копытин женат, воспитывает дочь.