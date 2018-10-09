2018-10-09T17:06:17+03:00
Происшествия

Прокурора города Владимира подозревают в коррупции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам ФСБ
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Илья КопытинИлья КопытинФото: Предоставлено прокуратурой Владимирской области
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего прокурора города Владимира Ильи Копытина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, будучи прокурором Владимира и Мурома, Копытин за взятки прикрывал владельцев незаконного бизнеса. Следователь ходатайствовал об аресте прокурора, но Копытин не явился на судебное заседание. Следственный комитет сообщает, что уже проведены оперативно-розыскные мероприятия.

Илья Копытин был назначен прокурором города Владимира 11 июля 2017 года приказом генпрокурара. До этого четыре года он был прокурором города Мурома. Во Владимирскую область Копытин перебрался из Липецка, где пять лет был заместителем прокурора Октябрьского района. Карьеру Илья Копытин начинал после окончания Воронежского государственного университета (специальность "юриспруденция") в 2005. Три года он был следователем прокуратуры Долгоруковского района Липецкой области.

Илья Копытин женат, воспитывает дочь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Гороховецком районе оштрафовали предпринимателя за неубранный навоз
Во Владимире многодетную мать осудили за угрозу убийством свекрови
Транспортного коллапса во Владимире завтра не будет
Владимирская певица попала на шоу "Голос"
Владимирская область занимает 11-ю строчку по участию в онлайн-переписи
Житель Мурома украл лестничные ограждения
В Центральном парке Владимира пройдут соревнования по пожарному многоборью
Владимирская область заняла 17-е место в рейтинге по стремлению к ведению здорового образа жизни
В Муромском районе поисковики подняли останки советского летчика
Владимирские школьники взяли на фестивале роботехники "золото", "серебро" и "бронзу"
Водители "БигАвтоТранса" во Владимире решили закончить забастовку и выйти на линию
Во Владимире утром сгорела машина
Арбитражный суд запретил владимирской мэрии сносить павильон у ВлГУ
Суздальский сыровар вышел в финал шоу "Замуж за Бузову"
Владимирский борец занял третье место на Всероссийском турнире памяти Никифорова
Владимирская танцовщица представляет Россию на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине
На "Первом канале" покажут лучшие владимирские музеи
Во Владимире поймали 57-летнего педофила
Владимир занял 86-ое место по уровню зарплат в России
Владимирский моторно-тракторный завод погасил долги за прошлый год
Житель Гороховецкого района снял колесо с машины, пока водитель спал
Во Владимире откроется выставка графики Бориса Французова
Сенатором от губернатора Владимирской области стал Александр Пронюшкин
Владимирских слушателей приглашают познакомиться с новым хормейстером
12-летний фехтовальщик из Коврова взял серебро на турнире в Дзержинске
Владимир Сипягин официально вступил в должность губернатора Владимирской области