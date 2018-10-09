На субботник вышли 18 тысяч владимирцев

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-09T12:27:57+03:00

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Чтобы очистить родной город от опавших листьев и накопившегося за лето мусора, на улицы вышли тысячи добровольцев. Их не остановил даже моросящий дождик.

- Да, землю немного подмочило, - отмечают вышедшие на уборку владимирцы. - Убирать листья из-за этого немного тяжелее, но нас много - быстро справимся!

Работы начались заранее

В этот раз на субботник вышли не только жители квартир и домов, владельцы гаражей и члены садовых некоммерческих товариществ, но и активисты жилищно-строительных кооперативов. Недовольных лиц нет, каждый рад навести порядок в родном городе.

В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистки города владимирские предприятия независимо от форм собственности получили рекомендации организовать очистку территорий, вырубить и вывезти заросли вдоль охранной зоны инженерных коммуникаций. Поэтому уже за несколько дней до субботника в городе начались работы.

Но самым активным днем стала, конечно же, суббота. Подготовить Владимир к зиме и привести его внешний вид в порядок жителям помогали профильные структуры. Так, «Центр управления городскими дорогами» взял на себя задачу вывезти с центральных улиц весь мусор, который собрали горожане. Большая часть тех, кто принял участие в субботнике, действительно идейные граждане, готовые брать на себя ответственность за чистоту района, в котором живут.

- Этот сквер закреплен за нашим предприятием, - рассказывает Ирина Кузьменко. - Здесь каждый день работает бригада, но сегодня мы вышли все вместе, опавшую листву надо обязательно убрать. Такие субботники проводить просто необходимо, если мы хотим чувствовать себя жителями города, его хозяевами. Мы же у себя дома убираемся? И на территории любимого парка, сквера или двора тоже нужно.

Под личным контролем главы администрации

Вместе с жителями на улицы Владимира вышли и чиновники городской администрации. Они распределили обязанности и приняли участие в «большой уборке» города.

За ходом работ по благоустройству проследил глава администрации Андрей Шохин. Он сразу же обратил внимание глав районов на тот факт, что после субботника будет много полных мусорных пакетов, которые необходимо вывезти в субботу и воскресенье. Нагрузка в эти дни, конечно, большая, работы много, но сделать ее необходимо. Андрей Шохин поблагодарил всех владимирцев, вышедших на субботник:

- Я очень рад, что жители города проявили такое единодушие и помогли привести улицы в порядок. Могу сказать, что мусор, за редкими исключениями, вывозится своевременно, но за контейнерными площадками нужно следить еще более пристально - я распоряжусь, чтобы ответственные лица сделали все необходимое.