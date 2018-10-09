2018-10-09T12:27:57+03:00
Общество

Владимирские водители «БигАвтоТранса» объявили забастовку и не вышли в рейс

Город без «бигановских» автобусов почти впал в транспортный коллапс
Ольга МАКАРОВАСергей МОРКОВКИН
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..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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9 октября во Владимире наступила настоящая транспортная катастрофа. Жители спальных районов не смогли вовремя уехать на работу, автобуса пришлось ждать более 40 минут. Всему виной забастовка водителей и кондукторов "БигАвтоТранса". На работу-то они вышли, да вот только в рейсы отправляться не стали.

- Автобусы действительно не выехали на рейсы, - сообщил начальник службы эксплуатации "БигАвтоТранса" Юрий Желдыбин. - Не знаю, как это с юридической точки зрения называется. Водители и кондуктора отказались выехать на маршруты по причине системы оплаты труда и низкой заработной платы.

В соцсетях анонимные пользователи поясняют ситуацию куда проще. Люди в открытую говорят, что им срезали премии. В группе "Городской транспорт/Владимир" даже выложили фотографию с объявлением в депо: по причине низкой рентабельности зарплата за сентябрь будет выплачиваться без премий. И ссылка на четвертый пункт типового трудового договора.

. Фото: ВКонтакте

.Фото: ВКонтакте

На ситуацию в "БигАвтоТрансе" уже отреагировала трудовая инспекция. Ее сотрудники уже приехали в депо. Это утро без автобусов "БигАвтоТранса" мы пережили. Что будет вечером - неизвестно. Пока же компания предложила всем уволиться до 1 ноября. Лишь в этом случае сотрудникам заплатят премию.

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