Владимирцы смогут открыть счет и получить кредит из дома - по лицу и голосу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-09T10:26:37+03:00

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Во Владимире заработала система сбора биометрических данных граждан, которые потом смогут использовать банки и финансовые организации для идентификации клиента. То есть человек, сдавший биометрические данные, сможет получать банковские услуги не только не предъявляя никакой документ, но и вообще не приходя в банк - сидя дома на диване или в сквере на скамейке.

Но сначала надо сдать эти биометрические данные и попасть в систему. Для этого надо прийти с паспортом и СНИЛС в отделение одного из банков, где осуществляется процедура сбора данных. Это операционные офисы ПАО «РОСБАНК», ПАО «Почта банк», ПАО «Совкомбанк», работающие во Владимире. Отделения, где доступна эта процедура, можно найти на интерактивной карте на сайте fincult.info.

Сотрудник банка зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и запишет изображение лица и голос. Эти данные попадут в Единую биометрическую систему. Идти можно в любой банк, неважно, являетесь ли вы его клиентом.

И после этого вместо того, чтобы идти в банк и предъявлять паспорт, достаточно будет включить смартфон с камерой - и вы как будто в банке.

- В будущем владимирцы смогут дистанционно открыть счет или вклад, получить кредит или сделать перевод. Для этого нужно будет пройти авторизацию и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера, на котором установлены камера и микрофон, - отмечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

До конца 2019 года все банки, которые работают с частными клиентами, должны будут предоставлять такой сервис во всех своих подразделениях.