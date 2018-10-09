2018-10-08T18:05:40+03:00
Общество

На инаугурацию Владимира Сипягина приехал Владимир Жириновский

Победитель выборов губернатора официально вступил в должность
Валерия Рудометова
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Владимир СипягинВладимир СипягинФото: Валерия Рудометова
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8 октября Владимир Сипягин, победивший во втором туре выборов губернатора, набрав 57,03% голосов, официально стал главой региона. Торжественная церемония вступления в должность состоялась в администрации Владимирской области. Новый губернатор торжественно принес присягу.

- Вступая в должность губернатора Владимирской области, обязуюсь ответственно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности в интересах населения области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Владимирской области, действуя на их основе и во их исполнение, - сказал Владимир Сипягин.

Владимир Сипягин Фото: Валерия Рудометова

Владимир СипягинФото: Валерия Рудометова

Праздник Владимира Жириновского

Перед началом церемонии в зале было шумно, все суетились, искали свое место, которое было подписано заранее. Журналисты уже толпились у сцены с большими камерами, ожидая почетных гостей из столицы: полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева, руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского и других депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

Стоит отметить, что от Владимирской области, кроме многочисленных чиновников высокого ранга, в зале присутствовали митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, советник предыдущего губернатора Светланы Орловой Алиса Аксенова и экс-губернатор Владимирской области (до 2013 года) Николай Виноградов. Церемония началась ровно в полдень, голоса гостей затихли, слышны были только аплодисменты новому губернатору.

- Вы одержали победу в конкурентной борьбе и получили мандат от избирателей. Такая поддержка жителей области — это огромный кредит доверия, который вам предстоит оправдать, и начало большой и серьезной работы. Надеюсь, что вам удастся придать новый импульс Владимиркой области, - отметил Игорь Щеголев.

Он также поблагодарил за проделанную работу в регионе бывшего губернатора Светлану Орлову.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский (членом партии ЛДПР является новый губернатор) в своем выступлении сказал, что это праздник для его фракции. По его мнению, жители Владимирской области не пожалеют о своем выборе.

- Наши выборы проходят на многопартийной основе. Мы не только достигли высоких стандартов демократии, но и доказали, что граждане могут выбирать другого человека из числа тех, кто предложен. Это хороший признак, показатель здоровья нашего политического общества, - сказал Владимир Жириновский. - Уверен, что Владимир Владимирович на этом посту обеспечит развитие области. И за годы, которые предстоит ему поработать, все жители будут довольны и никогда не пожалеют о своем выборе!

Владимир Жириновский Фото: Валерия Рудометова

Владимир ЖириновскийФото: Валерия Рудометова

«Мы пойдем только вперед!»

Следующим к новому губернатору обратился Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Он передал теплые слова от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также Евлогий подарил большую икону подвижника русской земли Преподобного Сергия Радонежского, ведь 8 октября православные отмечают день памяти этого святого.

- Труд для Бога — это первый догмат о спасении человека. Можно одним трудом быть угодным, если он честный и бескорыстный, - обратился владыка Евлогий. - Замечательно, что народ, как голос Божий, избрал, и его избрание свято.

В завершение церемонии на сцену вновь поднялся губернатор Владимир Сипягин. Он пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать доверие граждан.

- Чувствую большую ответственность, и мой долг - сделать все для Владимирской земли и ее процветания. Любые планы воплотятся в жизнь, если в области сформируется системы эффективного взаимодействия между властью, бизнесом и гражданским обществом. Политическая стабильность будет залогом успешного социально-экономического развития региона. Наши общие ориентиры заданы майскими указами президента Владимира Путина. Прошу вас стать единой командой для реализации курса, определенного главой нашего государства. Мы пойдем только вперед!

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