Заплати налоги... Но сначала добудь себе квитанцию

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-08T17:55:38+03:00

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Дни открытых дверей — мероприятие ежегодное. И проводится, чтобы разжевать нам все, что может быть связано с налогами. А вопросов у людей много. Когда нужно оплачивать налог на имущество, земельный налог и транспортный налог? Почему мне не приходят квитанции на оплату? Как платить, если квитанции нет?

Во время Дня открытых дверей можно будет подключить себе услугу «Личный кабинет налогоплательщика». Это удобно, так как именно через «Личный кабинет» можно проверять начисление всех налогов, подавать декларацию и заявление на налоговый вычет.

Также во вреся Дня открытых дверей при необходимости можно подать заявление на предоставление льготы по уплате налогов или заявить о неправильных суммах в налоговом уведомлении.

Напоминаем, оплата имущественного и земельного налогов производится не позднее 1 декабря. Большинство налоговых уведомлений должно прийти до 1 ноября, однако многие получают их уже сейчас.

Однако в бумажном виде квитанции на уплату налогов получают далеко не все. Что же делать, если до 1 ноября вам не пришла квитанция, а до этого вы ее всегда получали? Тут возможны два варианта. Первый — квитанция где-то потерялась. Второй — вас подключили к услуге «Личный кабинет налогоплательщика» и теперь шлют квитанции туда. В любом случае, надо прийти в налоговую и уточнить информацию. А то если вы опоздаете с оплатой, вам начнут начислять пени.

Если вы считаете, что вам неправильно насчитали налог, квитанцию все равно желательно оплатить вовремя. Перерасчет можно потребовать и потом, а вот от пеней убежать уже не удастся.

КОНКРЕТНО

9 ноября налоговые инспекции будут открыты с 9.00 до 18.00, 10 ноября — с 10.00 до 15.00.

КСТАТИ

Оплатить налоги можно не вставая с кресла. Через интернет это можно сделать прямо на сайте УФНС (в своем личном кабинете), а также через портал «Госуслуги».